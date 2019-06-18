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В Донецкой области проводят митинги: Нет воды

Комментариев: 2
Жители прифронтовых населенных пунктов ждут от власти адекватных ответов и быстрейшего решения гуманитарной проблемы.
Местные жители будут обращаться и к омбудсмену
Местные жители будут обращаться и к омбудсмену
donbass.live

В Донецкой области 16 июня несколько сотен жителей прифронтовых Новгородского и Торецка вышли на акцию протеста из-за длительной проблемы с водоснабжением.

Об этом сообщило интернет-издание Donbass live.

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“Люди просто возмущены, поскольку наблюдаются явные нарушения прав, и это можно назвать настоящей диверсией и политическим давлением, связанным с избирательным процессом. Идет прямое раскачивания ситуации и целенаправленное разрушение инфраструктуры прифронтового региона“, - отметил тореччанин, председатель общественной организации (ОО) “Твой новый город“ Владимир Елец.

Напомним, что Новгородское вместе с еще 12 населенными пунктами остаются без воды еще с 23 мая. Причина - насосные станции области отключены от электричества из-за огромных долгов КП “Вода Донбасса“ перед поставщиком последней надежды “Укринтерэнэрго“.

Такая ситуация сильно возмущает местных жителей, которые вынуждены в жару выживать без необходимого количества воды.

По словам Владимира Ельца, сегодня участники митинга записали видеообращение к областной власти, премьер-министру Украины Владимиру Гройсману и президенту Владимиру Зеленскому.

“Также была создана инициативна группа из местных жителей, которая занимается контролем за решением ситуации. Кроме того, ОО “Твой новый город“ готовит обращение в профильные министерства и структуры, поскольку видит явную диверсию“, - сказал Владимир Елец.

Местные жители будут обращаться и к омбудсмену из-за нарушения своих конституционных прав.

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“Подвоз питьевой воды есть, но этого недостаточно, потому что люди, которые живут в многоэтажках, ее недополучают и вынуждены самостоятельно нести на верхние этажи. Кроме того, тревожной становится санитарно-эпидемиологическая ситуация, потому что без воды в жару просто невозможно“, - подчеркнул Владимир Елец.

Как сообщалось, еще 14 июня жители одного из районов Константиновки перекрыли дорогу на Бахмут из-за отсутствия водоснабжения.

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Теги: вода, Донецкая область, водоснабжение
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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    18.06.2019, 13:58
Оценка:  -1
VSHIVANKA
А В ДОНЕЦКЕ В ОТЛИЧИЕ ОТ КУИВА , ЛЕТОМ В ДОМАХ ЕСТЬ ГОРЯЧАЯ ВОДА .....)))
Кайдаш    18.06.2019, 13:58
Оценка:  0
Кайдаш
Если в кране нет воды, то все вопросы следует адресовать Гройсману, Коломойскому, Раиновичу и иже с ними )))
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