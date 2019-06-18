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Зеленский ответил, чего ждать “людям с темным прошлым” из его команды

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Президент уверил, что все его окружение проверено годами общей работы.
Зеленский сделал заявление
Зеленский сделал заявление
president.gov.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что будет делать с людьми со своей команды, у которых есть темное прошлое. Этим украинский лидер поделился с журналистами издания Bild.

Зеленский уверенно заявил, что если среди его окружения найдутся “люди с темным прошлым”, то их пути сразу же разойдутся. Он и его команда больше никогда не будет сотрудничать с таким человеком.

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Президент отметил, что все люди из его команды прошли тщательный отбор временем и общими делами. Практически всех своих соратников Зеленский хорошо знает еще со времен “Квартала”, с некоторыми успешно подружились в ходе предвыборной кампании.

Напомним, Зеленский рассказал, чем он похож с персонажем "Слуги народа" Василием Голобородько. Зеленский отметил, что он улучшит жизнь простых людей так, как это сделал главный персонаж сериала "Слуга народа".

 

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Теги: Зеленский, команда президента, наказание, интервью
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Комментариев (1)
PINKIPAU    18.06.2019, 14:03
Оценка:  0
PINKIPAU
Не для этого бандиты собирались, чтоб расходиться)))).
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