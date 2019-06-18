Украина найдет другой формат, если Минск не "взлетит" - Зеленский

По мнению президента, страна не может ждать урегулирования ситуации на Востоке страны еще 5 лет.

Зеленский обещает найти новый формат переговоров по Донбассу, если в Минске ничего не выйдет president.gov.ua

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Украина изменит формат переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе в случае отсутствия прогресса в рамках Минска. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Bild, передают Донецкие Новости.

“Мы пока доверяем Минскому процессу. Мы надеемся, что он является решением. Мы возобновляем его, чтобы договориться о прекращении огня и освобождении заключенных“, - отметил он.

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“Но мы не можем ждать еще 5 лет, потому что украинцы умирают каждый день. Если потребуется, мы найдем любой другой способ переговоров, либо в “нормандском“, либо в другом формате“, - заявил Зеленский.

Следующая встреча контактной группы по Донбассу пройдет завтра, 19 июня. 17 июня Зеленский заявил, что Украина не готова к диалогу с боевиками и продолжит работу в Минском формате.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский уточнил, что собирается сказать президенту РФ Владимиру Путину при встрече.