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Украина найдет другой формат, если Минск не "взлетит" - Зеленский

Комментариев: 11
По мнению президента, страна не может ждать урегулирования ситуации на Востоке страны еще 5 лет.
Зеленский обещает найти новый формат переговоров по Донбассу, если в Минске ничего не выйдет
Зеленский обещает найти новый формат переговоров по Донбассу, если в Минске ничего не выйдет
president.gov.ua

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Украина изменит формат переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе в случае отсутствия прогресса в рамках Минска. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Bild, передают Донецкие Новости.

“Мы пока доверяем Минскому процессу. Мы надеемся, что он является решением. Мы возобновляем его, чтобы договориться о прекращении огня и освобождении заключенных“, - отметил он.

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“Но мы не можем ждать еще 5 лет, потому что украинцы умирают каждый день. Если потребуется, мы найдем любой другой способ переговоров, либо в “нормандском“, либо в другом формате“, - заявил Зеленский.

Следующая встреча контактной группы по Донбассу пройдет завтра, 19 июня. 17 июня Зеленский заявил, что Украина не готова к диалогу с боевиками и продолжит работу в Минском формате.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский уточнил, что собирается сказать президенту РФ Владимиру Путину при встрече.

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Теги: Зеленский, Минск, переговоры, Донбасс, мир
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Комментариев (11)
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nfhvyt    18.06.2019, 14:56
Оценка:  0
nfhvyt
Володя, не отвлекайся, разгони и рассажай шоколадную панду и всё само собой наладится.
barakuda*777    18.06.2019, 14:44
Оценка:  0
barakuda*777
Володенька.Володя. Где ты?
Peyot    18.06.2019, 14:35
Оценка:  0
Peyot
В прошлый раз когда твоя Зекоманда-Кучма возобновил переговоры в минске и договорился о прекращении огня за неделю погибли 10солдат и еще 20 ранили... А обстрелы участились в 10 раз! + добавились 152мм ! так что собрался и пошел на ростов конь зеленый!
YSL    18.06.2019, 14:23
Оценка:  +9
YSL
Молодо-зелено. Он чо не понимае , что новый формат украине будет череват новыми жмуриками и потерей территорий.
Peyot    18.06.2019, 14:36
Оценка:  +1
Peyot
смеешся да он без сценария наверно посцать сходить не может самостоятельно? Ты видел что но в живую нест? Это он на видосиках красавчик а в реале - он полный даун!
Зорян_и_Шкиряк    18.06.2019, 14:22
Оценка:  +5
Зорян_и_Шкиряк
А сколько украинцев гибнет ежедневно на фронте и в миру? Можно сравнить эти показатели?
Мне кажется, что апеллировать фразой о том, что украинцы умирают каждый день, довольно глупо.
PINKIPAU    18.06.2019, 14:13
Оценка:  -6
PINKIPAU
Другой формат это освобождение.
atos    18.06.2019, 14:19
Оценка:  0
atos
Если ты имеешь ввиду освобождение твоего кишечника от лишних газов то таки да, такое дело имеет место быть))))
Каклы это тупиковая нация, никуя не могущая ни сделать ни создать, в том числе и воевать, освобождать, только лишь мыть унитазы это квантовый максимум для вас, освободитель куев))))
Зорян_и_Шкиряк    18.06.2019, 14:23
Оценка:  +2
Зорян_и_Шкиряк
Не говорите глупости. Иначе Вы перестанете отличаться от Вашего визави.
Зорян_и_Шкиряк    18.06.2019, 14:20
Оценка:  +2
Зорян_и_Шкиряк
Война что ли? Украина не тянет такой формат финансово.
Peyot    18.06.2019, 14:38
Оценка:  0
Peyot
Ха не потянет! Да зеленский как пришел на следуюий день учителям зп поднял до 4000долларов. У него денег в бюджете столько что может америку купить а все потому что всех посадил и руки отрубил!
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