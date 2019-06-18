Украина найдет другой формат, если Минск не "взлетит" - Зеленский
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Украина изменит формат переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе в случае отсутствия прогресса в рамках Минска. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Bild, передают Донецкие Новости.
“Мы пока доверяем Минскому процессу. Мы надеемся, что он является решением. Мы возобновляем его, чтобы договориться о прекращении огня и освобождении заключенных“, - отметил он.
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“Но мы не можем ждать еще 5 лет, потому что украинцы умирают каждый день. Если потребуется, мы найдем любой другой способ переговоров, либо в “нормандском“, либо в другом формате“, - заявил Зеленский.
Следующая встреча контактной группы по Донбассу пройдет завтра, 19 июня. 17 июня Зеленский заявил, что Украина не готова к диалогу с боевиками и продолжит работу в Минском формате.
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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский уточнил, что собирается сказать президенту РФ Владимиру Путину при встрече.
Мне кажется, что апеллировать фразой о том, что украинцы умирают каждый день, довольно глупо.
Каклы это тупиковая нация, никуя не могущая ни сделать ни создать, в том числе и воевать, освобождать, только лишь мыть унитазы это квантовый максимум для вас, освободитель куев))))