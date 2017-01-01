Климкин назвал визиты Зеленского во Францию и Германию "разведкой боем"

От данных визитов, по словам Климкина, многое зависит.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал визиты президента Украины Владимира Зеленского “разведкой боем“.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Климкин указал, что визиты Зеленского являются “разведкой боем“, потому что от них многое зависит.

От этого визита многое зависит: желание Макрона и Меркель повлиять на параметры возвращения российской делегации в ПАСЕ, весь клубок газовых дел, их общие подходы к судьбе оккупированных украинских территорий и, что самое важное, желание их отстаивать, - отметил министр.

Более того, по словам Климкина, во Франции и Германии есть противники Украины, но и сторонники. Именно последних больше, поэтому стоит поддерживать баланс.

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Напомним, президент Владимир Зеленский прибыл в Берлин с однодневным визитом в понедельник вечером. По словам Мендель, президент расскажет канцлеру ФРГ Ангеле Меркель не только о прекращении войны на востоке Украины, но и о новых экономических перспективах отношений между Украиной и Германией. Помимо Меркель, президент встретится с немецкими политиками и бизнесменами.

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