Зеленский заявил о готовности обменять пленных

Президент говорит, что можно начать обмен 10 на 10 или 15 на 15.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно обменять хоть какое-то количество пленных.

Об этом информирует пресс-служба главы государства.

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Зеленский встретился с главой Бундестага Германии Вольфгангом Шойбле и рассказал о своих первых законодательных инициативах, которые реализует после парламентских выборов.

В частности, украинский президент говорил о запуске Высшего антикоррупционного суда, законов об ответственности за незаконное обогащение, об импичменте и отмене депутатской неприкосновенности.

Это инициативы, о которых украинцы мечтают 28 лет, - отметил президент.

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Кроме того, Зеленский акцентировал внимание на прекращении войны и обмене заложников. Президент говорит, что стоит обменять хотя бы 10 на 10 или 15 на 15 человек и таким образом, показать желание страны-агрессора начать процесс деэскалации.

Относительно Донбасса, глава государства заявил, что нужно взяться за Донбасс и начать его отстраивать.

Как сообщалось, Зеленский ответил, чего ждать “людям с темным прошлым” из его команды.

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