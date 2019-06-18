Парубий объяснил, чем доказал существование коалиции

Читай также: КСУ продолжит рассматривать указ о роспуске ВР во вторник

Верховная Рада передала в КСУ документы, удостоверяющие численный состав двух фракций, входящих в коалицию, на момент выхода Радикальной партии. Об этом заявил спикер Андрей Парубий во время Согласительного совета, передает УНН.

Коме того, в КСУ также переданы заявления народных депутатов о выходе из коалиции. "Я в Конституционный суд, по моему мнению, подал два важных и убедительных аргумента", - подчеркнул спикер.

Читай также: Парубий предоставил КСУ подтверждение наличия коалиции на момент роспуска парламента

"Когда утверждают, что коалиция перестала существовать на момент выхода из нее Радикальной партии - я передал список двух фракций - фракций БПП и "Народного фронта", в которых на момент формирования правительства было более 226 народных депутатов без внефракционных", - отметил он.

"Я передал также все заявления о выходе из коалиции, поступивших ко мне в аппарат с момента создания до момента, когда "Народный фронт" сообщил о выходе из коалиции", - добавил Парубий.

Читай также: Порошенко готов объединиться со "Слугой народа" и помочь Зе

По его математическим расчетам, в коалиции до недавнего времени было более 226 народных депутатов.

При этом, спикер подчеркнул, что у него нет полномочий определять численность и состав коалиции Верховной Рады, а также делать вывод о том существовании или не существовании коалиции, так же таких полномочий нет и у президента.

Напомним, ранее Андрей Парубий обвинил Виктора Медведчука в оккупации информационного пространства.