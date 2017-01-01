В списке “Слуги народа” оказалась жена люстрированного прокурора

Активисты нашли еще одну подозрительную женщину в списке президентской партии.

Читай также: В “Слуге народа” заявили, что не уважают Коломойского

В списке президентской партии “Слуга народа” под номером №78 оказалась жена люстрированного прокурора Ольга Кавун. Об этом пишет gazeta.ua.

Общественные активисты обвинили Ольгу Кавун в том, что она купила себе место в партии, поскольку в первоначальном списке “Слуги народа” ее не было.

Муж Ольги Кавун Дмитрий - бывший заместитель прокурора Одесской и Харьковской областей во времена экс-президента Виктора Януковича. Его связывают тесные отношения с экс-генпрокурором Виктором Пшонкой. Имя Дмитрия Кавуна фигурировало в скандале с партией Мураева “НАШИ”.

Читай также: Глава штаба “Слуги народа”: Если депутатам мало денег, пусть книжки пишут

Сама Ольга Кавун, по данным активистов, является основателем мебельной фабрики Feronia и совладелицей салона красоты G.bar French.

Напомним, Зеленский ответил, чего ждать “людям с темным прошлым” из его команды. Президент уверил, что все его окружение проверено годами общей работы.