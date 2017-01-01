В списке “Слуги народа” оказалась жена люстрированного прокурора
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В списке президентской партии “Слуга народа” под номером №78 оказалась жена люстрированного прокурора Ольга Кавун. Об этом пишет gazeta.ua.
Общественные активисты обвинили Ольгу Кавун в том, что она купила себе место в партии, поскольку в первоначальном списке “Слуги народа” ее не было.
Муж Ольги Кавун Дмитрий - бывший заместитель прокурора Одесской и Харьковской областей во времена экс-президента Виктора Януковича. Его связывают тесные отношения с экс-генпрокурором Виктором Пшонкой. Имя Дмитрия Кавуна фигурировало в скандале с партией Мураева “НАШИ”.
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Сама Ольга Кавун, по данным активистов, является основателем мебельной фабрики Feronia и совладелицей салона красоты G.bar French.
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