Стефанчук уверяет, что кандидаты являются профессионалами своего дела.

В АП уже нашли своего кандидата на должность Генпрокурора president.gov.ua

Представитель президента Владимира Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил, что в Администрации президента имеют свои кандидатуры на должности ведомств, о которых в Раду внесены представление об увольнении. Об этом сообщает УНН.

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Стефанчук указал, что на все должности, в том числе и на должность Генерального прокурора, есть по несколько кандидатов. Стефанчук уверяет, что кандидаты являются профессионалами своего дела.

С ними проведены собеседования. Но если по господину Пристайко мы можем обнародовать (кандидатуру на главу МИД - прим. ред.), А по другим мы хотим идти step-by-step, - подчеркнул представитель президента.

Стефанчук также указал, что по закону не нужно вносить сразу два постановления об освобождении и назначении на должность, так как АП делает это по своему усмотрению.

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Как сообщалось, парламентский комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности не будет поддерживать увольнение генерального прокурара Юрия Луценко. Причина - отсутствие законных оснований для его увольнения.

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