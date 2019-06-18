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"Надеюсь, он пожалеет": Лидеры боевиков осудили отказ Зе от прямого диалога

Комментариев: 2
Незаконные "лидеры" ОРДЛО считают, что новая украинская власть ведет себя недальновидно, как и предыдущая.
Лидеры боевиков считают, что Зеленский не отличается от Порошенко
Лидеры боевиков считают, что Зеленский не отличается от Порошенко
frontnews.eu

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Отказ президента Владимира Зеленского вести прямой диалог с ОРДЛО свидетельствует о недальновидности новых властей в Киеве, считает лидер так называемой “ДНР“ Денис Пушилин, передает ТАСС.

“Мы очень разочарованы, что Владимир Зеленский говорит, как экс-президент Петр Порошенко, хотелось бы увидеть различия, но увы“, - говорит боевик. “Его отказ от прямого диалога с республиками Донбасса - яркое свидетельство недальновидной политики новых властей Украины“, - заявил лидер боевиков. “Я убежден, что когда-нибудь он осознает: не изменив подходы, нельзя добиться перемен“, - добавил Пушилин.

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В свою очередь, лидер боевиков “ЛНР“ Леонид Пасечник заявил, что отказ Зеленского вести прямой диалог свидетельствует о нежелании что-либо менять в ситуации в Донбассе. “Новый президент Украины очередным своим заявлением подтверждает, что его политика не будет отличаться от пятилетнего правления Порошенко“, - отметил Пасечник. 

“Его отказ от прямого диалога с “ДНР“ и “ЛНР“ демонстрирует, что украинские власти и не собирались ничего менять. Тема мира Зеленским была использована лишь как лозунг предвыборной кампании“, - подчеркнул террорист.

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“Надеюсь, что когда-то он осознает, что в его руках была уникальная возможность все изменить, и он будет сожалеть, что ничего не изменил“, - добавил Пасечник. Ранее президент Владимир Зеленский после встречи с президентом Франции в Париже заявил, что Киев не готов к прямому диалогу с ОРДЛО.

Напомним, в понедельник в Париже прошли переговоры Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона.

 

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Теги: Зеленский, Париж, ОРДЛО, диалог, боевики, Донбасс
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Комментариев (5)
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Хитрый-Лис    18.06.2019, 15:36
Оценка:  0
Хитрый-Лис
Да ладно не печальтесь уж вы так: ПОЖАЛЕЛ ВОЛК КОБЫЛУ, ОСТАВИЛ ХВОСТ ДА ГРИВУ.
Мыкола    18.06.2019, 15:29
Оценка:  0
Мыкола
Давайте представим на минуту, что за намерение Шотландии отделиться от Англии последняя послала танки и артиллерию обстреливать Шотландию! И не просто послала, а начала боевые действия, и не просто начала боевые действия , а уничтожила тысячи шотландцев и среди них больше сотни детей! Что было бы?
Бувший_східняк    18.06.2019, 15:38
Оценка:  0
Бувший_східняк
Шотландия - независимая и равноправная часть объединённого королевства, которое по существу представляет собой федерацию. А что такое ОРДЛО? Это отдельные части Донецкой и Луганской области. Это даже не Ичкерия в РСФСР, которую кацы просто проутюжили танками и разбомбили авиацией.
Бувший_східняк    18.06.2019, 15:22
Оценка:  +3
Бувший_східняк
И чего они пыжатся? От них всё равно ничего не зависит. Что хозяин в Кремле скажет, то они и будут исполнять.
Людмил_А    18.06.2019, 15:35
Оценка:  -1
Людмил_А
Так и от Украины ничего не зависит, что хозяин из Вашингтона скажет - то и сделают.
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