"Надеюсь, он пожалеет": Лидеры боевиков осудили отказ Зе от прямого диалога

Незаконные "лидеры" ОРДЛО считают, что новая украинская власть ведет себя недальновидно, как и предыдущая.

Лидеры боевиков считают, что Зеленский не отличается от Порошенко frontnews.eu

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Отказ президента Владимира Зеленского вести прямой диалог с ОРДЛО свидетельствует о недальновидности новых властей в Киеве, считает лидер так называемой “ДНР“ Денис Пушилин, передает ТАСС.

“Мы очень разочарованы, что Владимир Зеленский говорит, как экс-президент Петр Порошенко, хотелось бы увидеть различия, но увы“, - говорит боевик. “Его отказ от прямого диалога с республиками Донбасса - яркое свидетельство недальновидной политики новых властей Украины“, - заявил лидер боевиков. “Я убежден, что когда-нибудь он осознает: не изменив подходы, нельзя добиться перемен“, - добавил Пушилин.

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В свою очередь, лидер боевиков “ЛНР“ Леонид Пасечник заявил, что отказ Зеленского вести прямой диалог свидетельствует о нежелании что-либо менять в ситуации в Донбассе. “Новый президент Украины очередным своим заявлением подтверждает, что его политика не будет отличаться от пятилетнего правления Порошенко“, - отметил Пасечник.

“Его отказ от прямого диалога с “ДНР“ и “ЛНР“ демонстрирует, что украинские власти и не собирались ничего менять. Тема мира Зеленским была использована лишь как лозунг предвыборной кампании“, - подчеркнул террорист.

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“Надеюсь, что когда-то он осознает, что в его руках была уникальная возможность все изменить, и он будет сожалеть, что ничего не изменил“, - добавил Пасечник. Ранее президент Владимир Зеленский после встречи с президентом Франции в Париже заявил, что Киев не готов к прямому диалогу с ОРДЛО.

Напомним, в понедельник в Париже прошли переговоры Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона.