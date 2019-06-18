В Днепре маршрутчик не заметил, как переехал женщину

Причины и обстоятельства происшествия выясняют полицейские. Женщина госпитализирована.

В Днепре водитель маршрутки №87А на проспекте Яворницкого сбил женщину. Пострадавшую увезла скорая помощь в местную больницу имени Мечникова.

Об этом сообщает Информатор.

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По словам водителя маршрутки, ДТП произошло в момент остановки транспорта - “когда он выпускал людей“. Авто пропускали пешеходов, которые двигались “по зебре“, однако при движении маршрутки из-за КамАЗА неожиданно выбежала женщина. Ее и не заметил водитель.

Маршрутка подпрыгнула, но он подумал, что это из-за брусчатки. Затем ему стали сигналить, он понял, что что-то не так, и остановился. Женщина оказалась под маршруткой между колес. Ее вытащили и госпитализировали. По словам очевидцев, у пострадавшей были признаки перелома бедра - говорится в сообщении

На месте ДТП работает полиция. Образовалась пробка. Подробности инцидента выясняются.

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