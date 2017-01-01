Киевлянин получил 5 лет тюрьмы за посты в соцсетях

Мужчина постил провокационную информацию в заблокированной в Украине российской соцсети "ВКонтакте" и других.

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Дарницкий районный суд вынес приговор 40-летнему киевлянину за незаконные публикации в социальных сетях. Мужчину отправили за решетку на пять лет.

Об этом сообщают в прокуратура Киевской области.

"В ходе досудебного расследования установили, что в течении 2014 года житель столицы неоднократно размещал и распространял в заблокированной в Украине российской социальной сети "ВКонтакте" и крупнейшей в мире сети "Фейсбук" на так называемой "Стене" (публичной доске объявлений) репосты и ссылки с призывами к изменению государственной границы Украины. Таким образом он совершил преступления против основ национальной безопасности Украины", – сообщают правоохранители.

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В прокуратуре Киевской области отмечают, что действия мужчины были квалифицированы по ч. 2 ст. 109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя и на захват государственной власти) и ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

По результатам судебного рассмотрения в уголовном производстве Дарницкий районный суд города Киева согласился с позицией обвинителя прокуратуры области и приговорил жители столицы до пяти лет лишения свободы.

Как сообщалось 12 июня, за пост в Facebook в Крыму задержали активистку Гульсум Алиеву.