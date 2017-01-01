В Николаеве ищут взрывчатку во всех больницах города
Полиция проверяет сообщение о заминировании всех больниц и одного из вузов в Николаеве. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.
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“Сегодня, 18 июня, в полицию поступило сообщение от дежурного ГСЧС о том, что они получили электронное письмо о заминировании всех больниц областного центра. С аналогичным сообщением обратился в полицию директор одного из университетов“, - говорится в сообщении.
В медицинские учреждения и высшего учебного заведения немедленно прибыли следственно-оперативные группы полиции, а также спасатели.
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На места также направили специалистов взрывотехнической и кинологической служб тщательного обследования объектов.
Сейчас продолжаются первоочередные следственные мероприятия. Также устанавливаются лица, которые предоставили сообщение о заминировании.
Как сообщалось 4 мая, в Харькове “минировали“ отель и торговый центр. На месте событий работали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, специалисты взрывотехнического управления полиции.