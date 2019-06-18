Встреча в "нормандском формате" состоится в июле, - Зеленский
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Большая встреча в “нормандском формате“ может состояться в июле. В ней примут участие представители Украины, Германии, Франции и РФ.
Об этом сообщил президент во время конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Обсуждалось, чтобы делать это (встречу в “нормандском формате“) после парламентских выборов в Украине. Я и вчера во Франции об этом говорил с господином президентом Макроном. Но я очень хочу, чтобы эта встреча состоялась немедленно. Поэтому запланирована первая рабочая встреча уже в июле, - сказал президент
Как будет проведена встреча пока неизвестно. Это может быть подготовка заседания глав государств или сразу с их участием.
#Almanya Başbakanı #Merkel #Ukrayna’nın yeni Cumhurbaşkanı Vladimir #Zelenskiy ile Başbakanlık'ta bir araya geldi. pic.twitter.com/kyPgpOWSxS— İlhan Atasoy (@ilhan_atasoy) 18 июня 2019 г.
Ранее Зеленский заявил о готовности обменять пленных. Президент говорит, что можно начать обмен 10 на 10 или 15 на 15.