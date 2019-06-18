Впервые за 5 лет обновлен календарь госпраздников

Евромайдан и война на Донбассе привнесли в календарь памятных дат некоторые нововведения.

За последние пять лет было отменено только три праздника facebook

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Много новых праздников или памятных дат в Украине были введены после Революции Достоинства, в связи с российской агрессией или декоммунизацией. Так у нас появился День Героев Небесной Сотни, который отмечается с 2015 года 20 февраля.

Также есть у нас теперь День украинского добровольца, который отмечается с 2017 года 14 апреля. Бывший день Внутренних войск МВД теперь празднуют как День Национальной гвардии Украины. Он приходится на 26 апреля.

До сих пор не прекратился спор из-за празднования или отмены Дня Победы. Поэтому накануне 9 мая был введен День памяти и примирения в Украине, который с 2015 года отмечают 8 мая.

Календарь Дней памяти и скорби может отличаться каждый год, потому что некоторые торжества назначены не на конкретную дату, и каждый год меняются (например - последнее воскресенье такого-то месяца).

В мае также теперь отмечаем День борьбы за права крымскотатарского народа и День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа (18 мая).

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В следствие военной агрессии России, в 2016 году появилось несколько памятных дат. 13 июня отмечаем День освобождения Мариуполя от российских оккупантов, на 5 июля приходится День освобождения городов Краматорска и Славянска от пророссийских террористов, 29 июля – День Сил специальных операций ВСУ.

После Евромайдана 21 ноября украинцы отмечают День Достоинства и Свободы, который был введен в 2014 году.

Но выходным днем объявлен только один новый праздник – Рождество по григорианскому календарю, которое с 2017 года празднуют 25 декабря.

Украинцы так любят праздники, что за пять лет было отменено только три: День милиции, День ГАИ и второй день выходных после 1 мая (Дня труда).

Среди перенесенных праздников – только те, что касаются ВСУ и людей в погонах. Так, День мобилизационного работника Украины (день военкоматов) в 2016 году был перенесен с 14 сентября на 7 марта, а День пограничника в 2018-м перенесли с 28 мая на 30 апреля.

Как сообщалось 8 мая, в Украине появится новый государственный праздник.