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Все готово к запуску нового рынка электроэнергии с 1 июля - эксперт

Комментариев: 1
Все готово к запуску нового рынка электроэнергии с 1 июля - эксперт

Урегулированы практически все вопросы, необходимые для своевременного запуска оптового рынка электроэнергии. Об этом на пресс-конференции “Новый рынок электроэнергии“ сообщил экономический эксперт Юрий Гаврилечко.

Об этом пишет Обозреватель.

В частности, Кабинет министров принял постановления о специальных обязательствах на новом рынке электроэнергии, который вводится с 1 июля 2019 года. Спецобязательства по обеспечению населения электроэнергией по фиксированной цене возложены на госкомпании “Энергоатом“, “Укргидроэнерго“ и “Укрэнерго“.

“Когда Кабмин принимает решение о PSO (публичные специальные обязательства – ред.) и выкупе 90% электроэнергии, производимой НАЭК “Энергоатом“, по фиксированной цене для того, чтобы дальше эта электроэнергия передавалась на нужды населения, это как раз и есть та публично полезная деятельность, которой и должен заниматься Кабинет министров“ - сказал Гаврилечко.

 

Ю.Гаврилечко акцентировал внимание на том, что реформа рынка электроэнергии не только обеспечит стабильность тарифов для населения на ближайшие 1,5 года, но и откроет путь к предоставлению Украине макрофинансовой помощи от Евросоюза.

“Итак, Кабмин принял всю необходимую нормативно-правовую базу для того, чтобы рынок заработал. С 1 июля, скорее всего, он начинает работать. И как минимум до 31 декабря 2020 года цены для населения на электроэнергию меняться не должны. Украина в итоге выполняет то, что мы обязались в плане Третьего энергопакета. И, следовательно, Украина выполняет необходимое условие для получения от Евросоюза макрофинансовой помощи в сумме 0,5 млрд. евро“ - отметил экономический эксперт Ю.Гаврилечко.

Напомним, реформа рынка электроэнергии проводится в рамках имплементации Украиной Третьего энергопакета ЕС. Целью реформы является создание конкурентного оптового и розничного рынков электроэнергии по европейской модели. Введение оптового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года – условие предоставления Украине второго транша макрофинансовой помощи от ЕС на сумму 500 млн. евро

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Комментариев (1)
Trillioner    18.06.2019, 16:05
Оценка:  +1
Trillioner
А обманывать начали уже давно. Считайте сами: использовал 125 квт. Насчитали 242,04 грн. Должен был за 125 квт. заплатить 132 грн. (расчет: по 90 коп. за 100 квт., и по 1,68 грн. за 25 квт.) Клевая ваша реформа.
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