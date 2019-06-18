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Евгений Червоненко будет баллотироваться в парламент от Одессы

Комментариев: 8
Евгений Червоненко будет баллотироваться в парламент от Одессы

Экс-министр транспорта Евгений Червоненко заявил о своем решении вернуться в политику. По его словам, он намерен баллотироваться в Верховную Раду по одесскому 134 одномандатному округу как самовыдвиженец. Об этом он рассказал в эфире 7 телеканала.

“Когда я увидел так называемые новые лица, которые хотят в парламент, я принял для себя решение вернуться в политику. Меня приглашали во многие партии, но я не лез ни в какие списки. Я иду самовыдвиженцем от Одессы, потому что меня дважды хотели назначить главой Одесской ОГА. Один из указов даже был подписан. Третий - это конкурс, который был сфальсифицирован. Я хочу менять эту страну и начну я с Одессы“, - отметил экс-министр.

Модель развития украинского государства не должна зависеть от западного, восточного или американского курса. Украина должна развиваться самостоятельно и быть независимо сильным государством, добавил Евгений Червоненко.

Напомним, 20 мая Президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную Раду. Внеочередные парламентские выборы состоятся 21 июля 2019 года.

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Комментариев (8)
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addinol2008    18.06.2019, 16:47
Оценка:  +1
addinol2008
что ж этот реформатар при яныке сидел молча?
BROKER666    18.06.2019, 16:45
Оценка:  +1
BROKER666
а у Одесситов оно спросило?
addinol2008    18.06.2019, 16:48
Оценка:  +1
addinol2008
в этом то и прикол выдвигаться где его меньше всего знают
nfhvyt    18.06.2019, 16:35
Оценка:  -2
nfhvyt
Очистить Одессу от бандеровщины будет его главной задачей.
addinol2008    18.06.2019, 16:39
Оценка:  0
addinol2008
гнать и тебя ватноголовый вместе с с хитрожопым
vicinq    18.06.2019, 16:21
Оценка:  +1
vicinq
Гнать этого старого поца сцаными тряпками ...шо хитрожопый деньги закончились ? решил упырь шо пройдет в раду а после бюджет Украины начнет таить и о чудо а счета червоненко как раньше расти и подарки и выигрыши..
nfhvyt    18.06.2019, 16:31
Оценка:  -1
nfhvyt
Конфискуем у барыги порошенка, кононенка и Ко.
addinol2008    18.06.2019, 16:44
Оценка:  +1
addinol2008
надейся что этот ворюга с тобой поделится )))) именно за этим он туда и рвется он и у тебя дебила конфискует по ходу у тебя дурака забрать то проще чем у вышеперечисленных ( запомни дурашка ворон ворону глаз не выклюет а вот твою ...... исполосуют
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