Парубий ответил, когда поставит на голосование отставку Климкина и Луценко

Спикер ВР ждет повторной инициативы от Зеленского или 150 депутатов.

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Председатель Верховной Рады Андрей Парубий назначит внеочередное заседание парламента для рассмотрения кадровых вопросов, инициированных Президентом и других законопроектов в любое время, если будет такая инициатива от главы государства или просьба 150 депутатов. Об этом передает Укринформ.

Подчеркиваю Вам, мыне имеет права по закону прерывать рассмотрение проекта закона, не вправе останавливать рассмотрение поправок ... Что мы можем сделать? Мы можем собрать внеочередное заседание или по инициативе Президента Украины, или по инициативе 150 депутатов. Поэтому всех тех, которые хотят объединиться, которые хотят поддержать - соберите 150 подписей. Я гарантирую, что я, как председатель Верховной Рады Украины безотлагательно назначу день и время для проведения внеочередного заседания, - отметил Парубий.

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Парубий также отметил, что нужно решение профильных комитетов.

Напомним, Парубий обвинил Медведчука в "оккупации информационного пространства". Соратник Виктора Медведчука Тарас Козак ранее купил канал ZIK. Андрей Парубий считает это "такой же угрозой Украине, как оккупация Крыма и Донбасса".