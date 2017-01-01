Его искали более 300 лет: Обнаружен склеп под церковью Богдана Хмельницкого

Допускают, что именно в этом склепе мог быть похоронен гетьман Богдан Хмельницкий.

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В семейной церкви-усыпальнице гетмана Богдана Хмельницкого в Суботове Чигиринского района Черкасской области на глубине более 2 метров георадары зафиксировали старинный склеп. Ученые предполагают, что это захоронение самого гетмана. Его искали более 300 лет.

Об этом сообщает “Институт Просвещения“.

“Интрига вокруг места захоронения Богдана Хмельницкого заключается в том, что в начале XVIII века в нескольких тогдашних исторических произведениях - Летописи Григория Грабянки и Черниговской летописи - было записано, что во время завоевания Украины польскими войсками 1664 тело Богдана коварно выбросили из гробницы на пепелище по приказу коронного гетмана Стефана Чернецкого“, - рассказал доктор исторических наук Тарас Чухлиб.

Сам Чернецкий нигде не писал о выносе тела. Специалисты считают, что этого никогда не было.

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"Во время разведки в Свято-Ильинской церкви мы применяли один из самых распространенных и проверенных в мировой практике геофизических методов - метод высокочастотных электромагнитных зондирований, или георадарный метод. С помощью четырех георадаров с разной рабочей частотой и, соответственно, раздельной способности и глубинности мы обследовали пространство под полом церкви до глубины более 4 метров. Раньше не было возможности исследовать подземное пространство в такой глубине, не разрушая его. По результатам обработки данных георадарного зондирования мы получили четкое трехмерное изображение аномалии в центральной части церкви. Ее геометрия и размеры соответствуют объекту, похожему на склеп ", - говорит кандидат геологических наук Ксения Бондарь.

Склеп Богдана Хмельницкого может быть первым найденным погребением среди утраченных захоронений украинских гетманов.

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