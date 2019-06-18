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Меркель тряслась и дрожала на встрече с Зеленским, объяснила это обезвоживанием

Комментариев: 8
Канцлер могла получить солнечный удар, ведь сейчас в немецкой столице около 30 градусов, предполагают СМИ.
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
president.gov.ua

Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Соответствующее видео распространили СМИ.

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На кадрах видно, что политики стоят на красной дорожке в ожидании гимнов двух стран. В какой-то момент Меркель начинает трясти. Пытаясь унять дрожь, она активно меняет положение рук. Зеленский в это время стоял ровно.

Не исключено, что канцлер могла получить солнечный удар, ведь в Берлине сейчас около 30 градусов.

Плохое самочувствие Ангела Меркель объяснила обезвоживанием. 

Я выпила несколько бутылок воды, чувствую себя очень хорошо, - заявила Меркель, отвечая на вопрос журналиста о самочувствии

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Берлин на переговоры с Меркель. 

Накануне Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на поддержку Германии в деле реализации структурных реформ в Украину. Он назвал Ангелу Меркель сильной личностью с огромным опытом, которая поможет в преодолении вызовов, стоящих перед Украиной.

Напомним, 17 июня Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. По итогам переговоров стороны заявили о подготовке встречи в нормандском формате.

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Теги: Германия, видео, Берлин, Меркель, Ангела Меркель, Владимир Зеленский
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Комментариев (8)
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Злой_Биша    18.06.2019, 16:57
Оценка:  -2
Злой_Биша
явно пора на отдых бабушке...
VSHIVANKA    18.06.2019, 16:48
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ЩЕНЕВМЕРЛОВКА ПРОКЛЯТАЯ ТЕРРИТОРИЯ , И ВСЕ КТО ЕЁ ВОЗГЛАВЛЯЕТ НУЖДАЮТСЯ В ИЗГНАНИИ БЕСОВ И ОЧИЩЕНИИ .....)))
КАК ЗДОРОВЬЕ ТЕХ СОЛДАТ , ЧТО ПАДАЛИ ОТ ЗЛОВОНИЯ ХРЯКА ? ))))
nfhvyt    18.06.2019, 16:47
Оценка:  -1
nfhvyt
Всю эуропу колбасит от укро-попрошаек ))))))
Woodbrother    18.06.2019, 16:42
Оценка:  -2
Woodbrother
Меркель постоянно хотела сказать что то очень нецензурное в адрес вольдемара, и с огромным трудом себя сдерживала.
nfhvyt    18.06.2019, 16:49
Оценка:  -1
nfhvyt
Она хотела сказать что ското поможет украине с транзитом газа северным потоком-2 ))))))
Предаторр    18.06.2019, 16:41
Оценка:  -1
Предаторр
Тряслась и дрожала от смеха,глядя на полу-мистера Зелошенко?
WTF2wtf    18.06.2019, 16:44
Оценка:  0
WTF2wtf
Boxerogos, просто нах,
упоротый бот
Peyot    18.06.2019, 16:37
Оценка:  -1
Peyot
Вот что бывает с бабушкой когда ряд с ней тоит половой орган - дедушки коломойского!
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