Меркель тряслась и дрожала на встрече с Зеленским, объяснила это обезвоживанием

Канцлер могла получить солнечный удар, ведь сейчас в немецкой столице около 30 градусов, предполагают СМИ.

Меркель стало плохо на встрече с Зеленским president.gov.ua

Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Соответствующее видео распространили СМИ.

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На кадрах видно, что политики стоят на красной дорожке в ожидании гимнов двух стран. В какой-то момент Меркель начинает трясти. Пытаясь унять дрожь, она активно меняет положение рук. Зеленский в это время стоял ровно.

Не исключено, что канцлер могла получить солнечный удар, ведь в Берлине сейчас около 30 градусов.

Плохое самочувствие Ангела Меркель объяснила обезвоживанием.

Я выпила несколько бутылок воды, чувствую себя очень хорошо, - заявила Меркель, отвечая на вопрос журналиста о самочувствии

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Берлин на переговоры с Меркель.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на поддержку Германии в деле реализации структурных реформ в Украину. Он назвал Ангелу Меркель сильной личностью с огромным опытом, которая поможет в преодолении вызовов, стоящих перед Украиной.

Напомним, 17 июня Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. По итогам переговоров стороны заявили о подготовке встречи в нормандском формате.