Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский готов к “любым переговорам” если не будет прогресса в Минске

Комментариев: 4
Президент Зеленский сделал важное заявление.
Зеленский готов к переговорам с РФ
Зеленский готов к переговорам с РФ
president.gov.ua

Читай также: В России пообещали воевать по-новому

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к абсолютно любым форматам переговоров с российской стороной, если Минский процесс не будет давать ощутимые результаты. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Bild.

Зеленский заявил, что видит своей главной целью принести мир в Украину дипломатическим путем, а не методами популизма. Между тем, президент уточнил, что для него украинский народ и суверенитет не станет разменной монетой в любом мирном соглашении.

Читай также: Встреча в "нормандском формате" состоится в июле, - Зеленский

Президент отметил, что пока Украина верит в Минские переговоры и он запустил их “чтобы договориться о прекращении огня и освобождение заключенных”.

Кроме того, Зеленский отметил,что Украина не может ждать еще 5 лет, поскольку украинцы на восточных рубежах гибнут каждый день. Между тем, он готов к переговорам в любом другом формате, включая нормандский.

Напомним, Меркель заявила, что санкции в отношении России продлятся, пока Крым не вернут Украине. Санкции усиливать не будут, их просто сохранят.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Зеленский, переговоры, война, Минск
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
VSHIVANKA    18.06.2019, 17:02
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ОН ЛУРАК ИЛИ РОДИЛСЯ ТАК ?!
ГДЕ В МИНСКИХ СОГЛАШЕНИЯХ СЛОВО РОССИЯ ?!
КАКИМ БОКОМ ОНА К ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ НА ОКРАИНЕ ?!
ПЯТЬ ЛЕТ ОДНОМУ БАРАНУ. ЭТО ТОЛДЫЧИЛИ , ДРУГОЙ НАРИСОВАЛСЯ !!!
ВСЕ ПЕРЕГОВОРЫ С ДОНЕЦКОМ И ЛУГАНСКОМ , ВЫ С НИМИ ВОЮЕТЕ !!!
#ДЕБИЛЫБЛЯДЬ ....
PINKIPAU    18.06.2019, 17:04
Оценка:  0
PINKIPAU
Нахрен иди титарок))).
nfhvyt    18.06.2019, 17:00
Оценка:  0
nfhvyt
Какие-то качели а не новости, то не будет вести переговоры, то готов со всеми их вести, стратегия супер.
Peyot    18.06.2019, 16:54
Оценка:  -2
Peyot
видели уже твои переговоры... отобрать у ВСУ возможность защищатся от окупатнтов - это не мир это пистец на базе капитуляции!!
nfhvyt    18.06.2019, 16:59
Оценка:  -1
nfhvyt
Террористов нужно разоружить и обезвредить с обеих сторон, только так.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь