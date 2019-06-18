Зеленский готов к “любым переговорам” если не будет прогресса в Минске

Президент Зеленский сделал важное заявление.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к абсолютно любым форматам переговоров с российской стороной, если Минский процесс не будет давать ощутимые результаты. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Bild.

Зеленский заявил, что видит своей главной целью принести мир в Украину дипломатическим путем, а не методами популизма. Между тем, президент уточнил, что для него украинский народ и суверенитет не станет разменной монетой в любом мирном соглашении.

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Президент отметил, что пока Украина верит в Минские переговоры и он запустил их “чтобы договориться о прекращении огня и освобождение заключенных”.

Кроме того, Зеленский отметил,что Украина не может ждать еще 5 лет, поскольку украинцы на восточных рубежах гибнут каждый день. Между тем, он готов к переговорам в любом другом формате, включая нормандский.

Напомним, Меркель заявила, что санкции в отношении России продлятся, пока Крым не вернут Украине. Санкции усиливать не будут, их просто сохранят.