Во Львове пара пришла жениться в ЗАГС в костюмах тиранозавров

Молодые люди очень удивили собственных гостей, так как не предупредили их о предстоящем креативе.

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Во Львове 25-летний Михаил и 26-летняя Соломия пришли на церемонию бракосочетания в ЗАГС в костюмах тиранозавров. Своим внешним видом пара шокировала всех - работников ЗАГСа, других молодоженов и даже собственных гостей.

Об этом пишет Сегодня.

Креативное решение пара обосновала долгим сроком отношений - 11 лет.

Мы решили, что наша роспись не может быть стандартной, потому что мы вместе 11 лет. Просто прийти в ЗАГС, это было бы слишком просто. Мы решили, что надо придумать что-то оригинальное“ - заявила невеста

Пара не предупредила родителей и гостей об оригинальной идее. Поэтому, когда на дворе ЗАГСа отец подводил невесту к жениху, гости не плакали от умиления, а хохотали.

Водители выбегали, махали рукой, фотографировались все невесты. Директор ЗАГСа к нам спустился. Он сказал, что впервые за годы работы увидел вот таких придурков. Но мне кажется, что всем понравилось - рассказал жених

В ЗАГСе пара расписалась без костюмов. Работники ЗАГСа утверждают, что против тираннозавров не возражали, но было бы неудобно надевать обручальные кольца.

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