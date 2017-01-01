У Зеленского рассказали, как отбирали кандидатов в депутаты от "Слуги народа"

Разумков уверяет, что в списке находятся “эффективные“ люди, которые широко известны экспертному сообществу.

У Зеленского рассказали, как отбирали людей в список "Слуги народа" facebook.com/ze2019ofiicial

Председатель партии “Слуга народа“ Дмитрий Разумков объяснил, каким образом отбирали кандидатов в депутаты от партии.

Об этом сообщает Ліга.net.

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Разумков заявил, что они не давали обещаний формировать списки через сайт, такая система действовала только для кандидатов по мажоритарке.

Списки формировали по абсолютно понятной системе. Об этом говорил президент, и я говорил, - подчеркнул глава партии.

По его словам в список попали люди, которые работали с Зеленским во время избирательной кампании и те, кто был “нашими региональными командами в той кампании, которая привела на Банковую Зеленского“, а также в список партии взяли экспертов команде Зеленского.

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Разумков уверяет, что в списке находятся “эффективные“ люди, которые широко известны экспертному сообществу.

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