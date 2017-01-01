У Зеленского рассказали, как отбирали кандидатов в депутаты от "Слуги народа"
Председатель партии “Слуга народа“ Дмитрий Разумков объяснил, каким образом отбирали кандидатов в депутаты от партии.
Об этом сообщает Ліга.net.
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Разумков заявил, что они не давали обещаний формировать списки через сайт, такая система действовала только для кандидатов по мажоритарке.
Списки формировали по абсолютно понятной системе. Об этом говорил президент, и я говорил, - подчеркнул глава партии.
По его словам в список попали люди, которые работали с Зеленским во время избирательной кампании и те, кто был “нашими региональными командами в той кампании, которая привела на Банковую Зеленского“, а также в список партии взяли экспертов команде Зеленского.
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Разумков уверяет, что в списке находятся “эффективные“ люди, которые широко известны экспертному сообществу.
Ранее стало известно, чтов АП уже нашли своего кандидата на должность Генпрокурора. Представитель президента в Раде уверяет, что кандидаты являются профессионалами своего дела.
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