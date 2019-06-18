Во время поисков пропавшей девочки нашли человеческий палец - СМИ

Палец был завернут в большой целлофановый кулек, в котором также лежала мужская одежда, канаты и покрывало с кровавыми пятнами.

В Одесской области продолжается спецоперация по поиску ребенка, пропавшего 13 июня. В настоящий момент в поисковых мероприятиях участвуют полицейские пяти ближайших к месту исчезновения ребенка участков, сто военнослужащих Национальной гвардии Украины, десятки работников ГСЧС и более ста волонтеров, пишет Думская.

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Как рассказали волонтеры, прочесывая местность в Ивановском районе, на обочине нашли часть пальца взрослого человека. Он был завернут в большой целлофановый кулек, в котором также лежала мужская одежда, канаты и покрывало с кровавыми пятнами. Страшную находку передали в полицию. Пока неизвестно, связано ли это как-то с исчезновением ребенка.

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Ранее появилась информация о страшной находке на кладбище поселка Ивановка. Якобы гвардцейцы наткнулись там на незарегистрированную свежую могилу без надгробия. Копнув, они увидели человеческие останки, которые были завернуты в целлофан.

Прибывшие на место судебные медики установили, что тело принадлежит взрослому мужчине. Чуть позже его опознали - им оказался местный бездомный. Причины смерти человека и кто его таким образом захоронил, сейчас выясняют правоохранители.

Напомним, Дарья Лукьяненко 2007 года рождения ушла в танцевальный кружок в райцентре Ивановка (Одесская область), после чего пропала.