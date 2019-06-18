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Во время поисков пропавшей девочки нашли человеческий палец - СМИ

Комментариев: 2
Палец был завернут в большой целлофановый кулек, в котором также лежала мужская одежда, канаты и покрывало с кровавыми пятнами.
В ходе поисков пропавшей девочки волонтеры нашли на обочине чей-то палец
В ходе поисков пропавшей девочки волонтеры нашли на обочине чей-то палец
Думская

В Одесской области продолжается спецоперация по поиску ребенка, пропавшего 13 июня. В настоящий момент в поисковых мероприятиях участвуют полицейские пяти ближайших к месту исчезновения ребенка участков, сто военнослужащих Национальной гвардии Украины, десятки работников ГСЧС и более ста волонтеров, пишет Думская.

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Как рассказали волонтеры, прочесывая местность в Ивановском районе, на обочине нашли часть пальца взрослого человека. Он был завернут в большой целлофановый кулек, в котором также лежала мужская одежда, канаты и покрывало с кровавыми пятнами. Страшную находку передали в полицию. Пока неизвестно, связано ли это как-то с исчезновением ребенка.

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Ранее появилась информация о страшной находке на кладбище поселка Ивановка. Якобы гвардцейцы наткнулись там на незарегистрированную свежую могилу без надгробия. Копнув, они увидели человеческие останки, которые были завернуты в целлофан.

Прибывшие на место судебные медики установили, что тело принадлежит взрослому мужчине. Чуть позже его опознали - им оказался местный бездомный. Причины смерти человека и кто его таким образом захоронил, сейчас выясняют правоохранители.

Напомним, Дарья Лукьяненко 2007 года рождения ушла в танцевальный кружок в райцентре Ивановка (Одесская область), после чего пропала.

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Теги: ребенок, поиск, Одесская область
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Комментариев (2)
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nfhvyt    18.06.2019, 16:56
Оценка:  -2
nfhvyt
Новости удивительной страны. Эти волонтёры ментам стоко висяков понаходят что те ауеют )))
zadneprohodchik    18.06.2019, 16:54
Оценка:  -2
zadneprohodchik
Еще пару трупов найдут за которые ктото мотает уже сроки, мусора их уже раскрыли давно.
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