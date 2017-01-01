Под Днепром у мужчины нашли гранатомет и гранаты

Вероятно, что мужчина еще хранил дома огнестрельное оружие.

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У жителя города Марганец Днепропетровской области нашли боевые гранаты и гранатомет. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции Днепропетровской области.

Оперативники получили информацию о том, что 39-летний мужчина хранит по месту проживания хранит гранатомет и боеприпасы.

Информация подтвердилась. Дома у мужчины нашли гранатомет и несколько гранат. Следственным отделом Никопольского отдела полиции по материалам внутренней безопасности НПУ было начато уголовное производство по ч.1 ст.263 УК Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

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"Следователи Никопольского отдела полиции и оперативники уголовного розыска Марганецкого отдела полиции провели обыск по месту жительства фигуранта. Во время мероприятий было обнаружено и изъято гранатомет РГД-26, граната Ф-1 с запалом и граната РГД-5 с запалом", - прокомментировали в полиции.

Сам мужчина объяснил, что привез этот арсенал с учений резервистов во Львовской области. Он планировал продать гранатомет и гранаты.

Напомним, под Одессой в поселке Лиманском во двор частного дома кинули гранату. Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению правонарушения.