ЕСПЧ скоро примету решение по делу Сенцова

Коммуникация по делу осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова в ЕСПЧ завершена.

Читай также: Порошенко дал украинское гражданство сестре Сенцова и бывшему депутату Госдумы России

Коммуникация по делу осужденного в РФ якобы за подготовку теракта украинского режиссера Олега Сенцова в ЕСПЧ завершена. Об этом 18 июня сообщил руководитель международной правозащитной группы “Агора“ Павел Чиков, передает Гордон со ссылкой на Интерфакс-Украина.

На следующей стадии суд должен будет принять решение. “Олег Сенцов и Александр Кольченко подали в ЕСПЧ возражения на позицию властей России по их делу“, - говорит защитник.

Читай также: Ему повезло выйти из голодовки: адвокат рассказал о состоянии здоровья Сенцова

“Отказываются от какого-либо мирового соглашения, в полном объеме подтверждают доводы жалоб... На этом коммуникация по делу завершена. Следующая новость по делу - решение ЕСПЧ“, – отметил Чиков.

Напомним, Сенцова арестовали в мае 2014 года в Крыму, а затем перевезли в Москву. 25 августа 2015 года Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы.

Читай также: В Киеве проходит акция в поддержку Сенцова

ЕСПЧ принял дело Сенцова в октябре 2018 года. Украинец заявлял, что в 2014 году российские силовики пытали его и угрожали сексуальным насилием.

Напомним, ранее сообщалось, что Екатерину Гандзюк посмертно отметили международной премией.