В больнице Днепра скончалась женщина, которую сбила маршрутка

Врачи не смогли спасти жертву аварии.

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82-летняя женщина, которая сегодня попала в жестокую аварию с участием маршрутки в центре Днепра, скончалась в больнице имени Мечникова. Об этом передает ИА МОСТ-ДНЕПР, ссылаясь на комментарии врачей больницы им. Мечникова.

По информации журналистов, 82-летняя женщина в результате ДТП получила черепно-мозговую травму и тяжелую травму костей таза, перелом седалищной и лонной костей. Из-за полученных травм она скончалась в больнице.

К сожалению, женщина умерла. Тяжелая скелетная травма в сочетании с возрастом, - прокомментировал ситуацию заместитель главного врача ДОКБ им. Мечникова по неотложной помощи Александр Толубаев.

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Напомним, в Днепре маршрутчик не заметил, как переехал женщину. Причины и обстоятельства происшествия выясняют полицейские. Женщина госпитализирована.