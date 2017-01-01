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В больнице Днепра скончалась женщина, которую сбила маршрутка

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Врачи не смогли спасти жертву аварии.
Жертва ДТП скончалась
Жертва ДТП скончалась
Скриншот видео

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82-летняя женщина, которая сегодня попала в жестокую аварию с участием маршрутки в центре Днепра, скончалась в больнице имени Мечникова. Об этом передает ИА МОСТ-ДНЕПР, ссылаясь на комментарии врачей больницы им. Мечникова.

По информации журналистов, 82-летняя женщина в результате ДТП получила черепно-мозговую травму и тяжелую травму костей таза, перелом седалищной и лонной костей. Из-за полученных травм она скончалась в больнице.

К сожалению, женщина умерла. Тяжелая скелетная травма в сочетании с возрастом, - прокомментировал ситуацию заместитель главного врача ДОКБ им. Мечникова по неотложной помощи Александр Толубаев.

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Напомним, в Днепре маршрутчик не заметил, как переехал женщину. Причины и обстоятельства происшествия выясняют полицейские. Женщина госпитализирована.

 

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Теги: ДТП, авария, Днепр, смерть
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