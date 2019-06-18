Зеленский прибыл в резиденцию Штайнмайера

Президент Украины вместе с женой прибыл в резиденцию президента Германии.

Зеленский прибыл на переговоры с президентом ФРГ president.gov.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский проводит встречу с президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером в резиденции Бельве в Берлине. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Ранее Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской прибыл в официальную резиденцию президента Германии, которых Штайнмайер с супругой встретил на крыльце.

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Президент и его супруга оставили запись в книге для посетителей, отмечает издание.

Напомним, ранее сообщалось, что канцлеру Ангеле Меркель стало плохо на встрече с Владимиром Зеленским в Берлине.