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Зеленский прибыл в резиденцию Штайнмайера

Комментариев: 2
Президент Украины вместе с женой прибыл в резиденцию президента Германии.
Зеленский прибыл на переговоры с президентом ФРГ
Зеленский прибыл на переговоры с президентом ФРГ
president.gov.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский проводит встречу с президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером в резиденции Бельве в Берлине. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Ранее Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской прибыл в официальную резиденцию президента Германии, которых Штайнмайер с супругой встретил на крыльце.

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Президент и его супруга оставили запись в книге для посетителей, отмечает издание.

Напомним, ранее сообщалось, что канцлеру Ангеле Меркель стало плохо на встрече с Владимиром Зеленским в Берлине.

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Теги: Зеленский, Штайнмайер, ФРГ, Украина, визит
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Комментариев (2)
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СветБобра    18.06.2019, 18:35
Оценка:  0
СветБобра
Хреном по роялю грати буде ?
Предаторр    18.06.2019, 18:08
Оценка:  -1
Предаторр
Корпоратив обещает быть крутым...
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