Зеленский прибыл в резиденцию Штайнмайера
Президент Украины вместе с женой прибыл в резиденцию президента Германии.
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Президент Украины Владимир Зеленский проводит встречу с президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером в резиденции Бельве в Берлине. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Ранее Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской прибыл в официальную резиденцию президента Германии, которых Штайнмайер с супругой встретил на крыльце.
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Президент и его супруга оставили запись в книге для посетителей, отмечает издание.
Напомним, ранее сообщалось, что канцлеру Ангеле Меркель стало плохо на встрече с Владимиром Зеленским в Берлине.