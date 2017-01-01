В Украине объявили самый высокий уровень пожарной опасности

Спасатели предупредили о пожарной опасности.

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С 18 по 23 июня по всей территории Украины наблюдается самый высокий уровень пожарной опасности. Об этом предупредили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По информации спасателей, самый высокий уровень пожарной опасности будет наблюдаться в Киеве и западных областях.

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В ГСЧС предупредили, что нужно придерживаться правил безопасного отдыха, особенно если это отдых в лесной местности. С собой спасатели настоятельно рекомендуют брать средства, которыми легко потушить огонь, а также быть осторожными на природе и беречь среду от огня.

К слову, синоптики обещают Украине высокую температуру воздуха на протяжении нескольких дней. Соответственно, угроза пожарной опасности может вырасти.

Напомним, киевлян предупредили о росте уровня загрязнения воздуха. По информации спасателей, уровень загрязнения токсичными веществами может расти минимум до 18 июня.