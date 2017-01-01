Пограничники заявили о новом саботаже сепаратистов на КПП

Сепаратисты задерживают людей на линии разграничения и выпускают группами в серую зону, сообщает Госпогранслужба.

На Донбассе сепаратисты часами накапливают перед своими блок-постами большое количество людей и автомобилей, а затем одновременно пропускают их в серую зону большими группами. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

Это особенно опасно вечером, после закрытия КПВВ, подчеркивают в ведомстве.

По их инфопмации, очередная такая провокация имела место вчера в рамках дорожного коридора Новоазовск-Мариуполь. Уже после окончания работы КПВВ Гнутовое в 20:20 с территории не подконтрольной Украине к контрольному пункту въезда-выезда прибыли 25 гражданских автомобилей, в которых к тому же следовали четыре малолетних ребенка.

Люди объяснили, что их несколько часов продержали в очереди перед блок-постом Октябрь и пропустили в "серую зону" уже после закрытия КПВВ. Следуя через линию разграничения после окончания режима работы контрольных пунктов въезда-выезда, граждане подвергаются опасности. Ночевка в "серой зоне" - это риск попасть под обстрелы, так как сепаратисты не придерживаются режима прекращения огня, сообщают пограничники.

Отмечается, что подразделения ГПСУ из состава Объединенных сил придерживаются четкого графика работы КПВВ и, учитывая опасность пропуска людей в темное время суток, не могут продлевать контрольно-проверочные операции после времени, предусмотренного графиком.

"Обращаемся к гражданам с просьбой не поддаваться на провокации вооруженных формирований РФ и не следовать через линию разграничения по истечении определенного времени работы контрольных пунктов въезда-выезда", - призвали в ведомстве.

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