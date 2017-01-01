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Искали 300 лет. Найдена вероятная могила Хмельницкого

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Могилу гетмана искали больше 300 лет. Ученым еще предстоит провести исследования и прийти к однозначному выводу.
В Суботове нашли вероятную могилу Богдана Хмельницкого
В Суботове нашли вероятную могилу Богдана Хмельницкого
vl.in.ua

Под Ильинской  церковью в Суботове Чигиринского района Черкасской области нашли подземный склеп, который, по мнению экспертов, может оказаться местом захоронения останков Богдана Хмельницкого и его сына. Об этом сообщила общественная организация Фонд Великий Льох во вторник, 18 июня.

"В субботу ученые нашли вероятное захоронение Хмельницкого. В родовой церкви-усыпальнице георадары зафиксировали старинный склеп. Специалисты предполагают, что это захоронение гетмана, которое искали более 300 лет", - сказано в сообщении.

При помощи четырех георадаров с разной рабочей частотой, ученые смогли обследовать пространство под полом церкви до глубины более четырех метров.

"По результатам обработки данных георадарного зондирования мы получили четкое трехмерное изображение аномалии в центральной части церкви. Ее геометрия и размеры (длина три метра, ширина 1,3 метра) соответствуют объекту, похожему на склеп", - утверждает Ксения Бондар, сотрудница КНУ им. Т. Шевченко.

Напомним, что ранее в Китае был найден комплекс с тысячелетними гробницами.

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Теги: археологи, захоронение, могила, гетман, Богдан Хмельницький
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Источник: korrespondent.net

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