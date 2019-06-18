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Медведчук купит еще два телеканала - СМИ

Комментариев: 2
По информации СМИ, политик купит "Прямой" и "Пятый канал". Еще один канал ожидает ребрендинг.
Медведчук купит еще два телеканала
Медведчук купит еще два телеканала
УНИАН

Председатель политсовета партии “Оппозиционная платформа - За жизнь“ Виктор Медведчук хочет приобрести еще два телеканала.

Об этом сообщает “Апостроф“, ссылаясь на осведомленные источники.

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Медведчук планирует покупку “Прямого“ и “5 канала“ через своего соратника Тараса Козака.

“Такая договоренность, по словам собеседника, уже достигнута с экс-президентом Петром Порошенко, с которым аффилированы данные телеканалы, но с учётом сохранения 25% квоты экс-президента и его окружения, а также представительства его политической силы в эфирах“, - говорится в сообщении.

Переговоры еще продолжают, но предварительно все уже оговорено. Более того, известно, что телеканал “Наш“, который принадлежит депутату Евгению Мураеву, также переформатируют.

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В частности, говорится, что на телеканал пригласят Шустера вести передачу.

Ранее сообщалось, что спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что покупка украинских телеканалов представителями пророссийских сил - это оккупация информационного пространства.

 

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Теги: Медведчук, телеканалы, Прямой, 5 канал, покупка
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Комментариев (2)
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CCS    18.06.2019, 19:19
Оценка:  +3
CCS
Цей висєр придумали і вкинули такі ж боти, як ти - рус__пі_дарок. Не перегрійся від ненависті, "руський брат".
Ruspidor    18.06.2019, 19:09
Оценка:  -3
Ruspidor
Ну вот вам и обьяснение того факта, что мертвечук все эти годы был представителем потроха в Минске, потрохоботы....
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