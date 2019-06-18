Медведчук купит еще два телеканала - СМИ

По информации СМИ, политик купит "Прямой" и "Пятый канал". Еще один канал ожидает ребрендинг.

Медведчук купит еще два телеканала УНИАН

Председатель политсовета партии “Оппозиционная платформа - За жизнь“ Виктор Медведчук хочет приобрести еще два телеканала.

Об этом сообщает “Апостроф“, ссылаясь на осведомленные источники.

Читай также: Яценюк заявил, что Украина потеряла Крым из-за скидок на газ

Медведчук планирует покупку “Прямого“ и “5 канала“ через своего соратника Тараса Козака.

“Такая договоренность, по словам собеседника, уже достигнута с экс-президентом Петром Порошенко, с которым аффилированы данные телеканалы, но с учётом сохранения 25% квоты экс-президента и его окружения, а также представительства его политической силы в эфирах“, - говорится в сообщении.

Переговоры еще продолжают, но предварительно все уже оговорено. Более того, известно, что телеканал “Наш“, который принадлежит депутату Евгению Мураеву, также переформатируют.

Читай также: У Зеленского предложили Бойко и Медведчуку заняться поставками газа из РФ

В частности, говорится, что на телеканал пригласят Шустера вести передачу.

Ранее сообщалось, что спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что покупка украинских телеканалов представителями пророссийских сил - это оккупация информационного пространства.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.