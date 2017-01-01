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Искала брата в Киеве: нашлась пропавшая в Винницкой области 11-летняя девочка

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Девочку заметили в стрессовом состоянии в одном из городов Киевской области.
Девочка хотела найти брата
Девочка хотела найти брата
npu.gov.ua

Полицейские нашли пропавшую в Винницкой области 11-летнюю Ангелину. Девочку обнаружили в городе Макаров Киевской области, передают Факты.

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По словам очевидцев, девочка подошла к местному жителю и спросила, как доехать до Калиновки Винницкой области. Тот сразу же позвонил в полицию. Девочка была в стрессовом состоянии и говорила о том, что даже готова оплатить такси.

Полицейские, которые прибыли на вызов, проверили и поняли, что это та девочка, которую двое суток ищут в Винницкой области.

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Сама Ангелина рассказала, что ее 60-летняя мать ей сообщила о брате, который живет в Киеве и отношений с родителями не поддерживает. Девочка поехала искать брата. По дороге она перепутала остановки и вышла в Макарове, подумав, что это столица.

Между тем, в полиции сообщили, что объяснение девочки не слишком убедительное. Она не знала ни имени, ни фамилии брата и даже адреса. С Ангелиной сейчас работают психологи. Вероятно, девочка расскажет еще одну версию побега.

Напомним, в Одесской области нашли пропавшую девочку, но родителям не вернули. Причина, из-за которой девочка сбежала из дома, не позволяла копам вернуть ее родителям.

 

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Теги: девочка, исчезновение, Киев, брат
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