В ЦИК не верят в большую явку на выборах Рады летом
В летний период многие избиратели едут на отдых либо же на заработки, потому явка будет низкой.
Глава ЦИК Татьяна Слипачук считает, что с явкой на выборах в Верховную Раду могут возникнуть проблемы в связи с летним сезоном. Об этом она заявила в интервью BBC News Украина.
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"Мы думаем, явка может быть проблемой. Ведь речь идет не только о сезоне отпусков, когда человек не может очень просто изменить свое место голосования, но и о периоде, когда некоторые украинцы едут зарабатывать деньги за границу", - пояснила глава ЦИК.
А уже в голосовании за рубежом есть отдельные трудности, напомнила Слипачук. В этом аспекте украинские дипучреждения имеют ограниченные возможности – у них недостаточно помещений, денег и персонала, пояснила она.
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"Середина лета не является временем для легкого проведения выборов. Я считаю, что будут проблемы, связанные с планами людей на лето", - добавила глава ЦИК.
Напомним, глава ЦИК пока не знает, как ведомство отреагирует на возможную отмену указа о роспуске ВР через КСУ.