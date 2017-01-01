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В ЦИК не верят в большую явку на выборах Рады летом

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В летний период многие избиратели едут на отдых либо же на заработки, потому явка будет низкой.
Слипачук не думает, что на выборы Рады летом придет много людей
Слипачук не думает, что на выборы Рады летом придет много людей
EPA/UPG

Глава ЦИК Татьяна Слипачук считает, что с явкой на выборах в Верховную Раду могут возникнуть проблемы в связи с летним сезоном. Об этом она заявила в интервью BBC News Украина.

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"Мы думаем, явка может быть проблемой. Ведь речь идет не только о сезоне отпусков, когда человек не может очень просто изменить свое место голосования, но и о периоде, когда некоторые украинцы едут зарабатывать деньги за границу", - пояснила глава ЦИК.
 
А уже в голосовании за рубежом есть отдельные трудности, напомнила Слипачук. В этом аспекте украинские дипучреждения имеют ограниченные возможности – у них недостаточно помещений, денег и персонала, пояснила она.

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"Середина лета не является временем для легкого проведения выборов. Я считаю, что будут проблемы, связанные с планами людей на лето", - добавила глава ЦИК.

Напомним, глава ЦИК пока не знает, как ведомство отреагирует на возможную отмену указа о роспуске ВР через КСУ.

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Теги: выборы, ЦИК, Рада, КСУ, ЦИК, явка, лето, Зеленский
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