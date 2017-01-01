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В ЦИК прогнозируют низкую явку на досрочных выборах

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В летний период многие избиратели едут на отдых либо же на заработки за границу, а с голосованием за границей могут возникнуть сложности.
В ЦИК предупредили о возможной низкой явке на выборах в Раду
В ЦИК предупредили о возможной низкой явке на выборах в Раду
facebook.com/UACEC

Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук считает, что с явкой на выборах в Верховную Раду могут возникнуть проблемы в связи с летним сезоном. Об этом она заявила в интервью BBC News Украина во вторник, 18 июня.

"Мы думаем, явка может быть проблемой. Ведь речь идет не только о сезоне отпусков, когда человек может очень просто изменить свое место голосования, но и о периоде, когда некоторые украинцы едут зарабатывать деньги за границу. А в голосовании за рубежом есть отдельные трудности ", - прокомментировала сложившуюся ситуацию Слипачук.

Слипачук также пожаловалась, что в этом аспекте украинские дипучреждения имеют ограниченные возможности – у них недостаточно помещений, денег и персонала.

"Середина лета не является временем для легкого проведения выборов. Я считаю, что будут проблемы, связанные с планами людей на лето", - добавила глава ЦИК.

Напомним, что ранее ЦИК зарегистрировала первый список партии.

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Теги: Выборы, ЦИК, явка избирателей, Парламентские выборы 2019
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Источник: korrespondent.net

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