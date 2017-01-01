В Харькове река окрасилась в оранжевый цвет
Жители одного из районов Харькова подозревают, что в реку слили отходы производства.
Вода в реке Уды в районе Филипповки (Харьков) приобрела ярко-оранжевый цвет. Фото и видео реки опубликовали в соцсетях. Люди подозревают, что в реку слили отходы производства.
"Это было единственное место, где дети Филипповки могли охладиться во время жары. Это экологическая катастрофа - рыба, жабы, черепахи, утки плавают едва живые," - пишут очевидцы.
Ранее в Харьковской области река Роганка обрела молочный цвет из-за фосфатов и солей аммония.
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