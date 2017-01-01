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В Харькове река окрасилась в оранжевый цвет

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Жители одного из районов Харькова подозревают, что в реку слили отходы производства.

Вода в реке Уды в районе Филипповки (Харьков) приобрела ярко-оранжевый цвет. Фото и видео реки опубликовали в соцсетях. Люди подозревают, что в реку слили отходы производства.

"Это было единственное место, где дети Филипповки могли охладиться во время жары. Это экологическая катастрофа - рыба, жабы, черепахи, утки плавают едва живые," - пишут очевидцы.

Ранее в Харьковской области река Роганка обрела молочный цвет из-за фосфатов и солей аммония. 

Под Киевом река Стугна стала красного цвета

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Теги: Харьков, видео, вода, река, катастрофа, отходы
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Источник: korrespondent.net

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