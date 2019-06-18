Решение КСУ не остановит выборы, но может отменить указ о них - глава ЦИК

Если указ о выборах признают неконституционным, тратить на них госденьги будет нельзя.

Слипачук пока не знает, как отреагирует на решение КСУ УНИАН

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Глава ЦИК Татьяна Слипачук в интервью BBC News Україна заверила, что КСУ не может остановить избирательный процесс. В то же время решение КСУ о неконституционности указа о роспуске ВР создаст проблемы, отметила она.

“Для нас это один из вызовов кампании. Конституционный суд - единственный орган, который может решать, был этот президентский указ конституционным или нет“, - пояснила Слипачук.

“Для нас возникнет вопрос: проанализировать это решение, подумать, что мы должны сделать и как мы должны вести себя“, - добавила она.

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КС не может остановить выборы своим решением, он просто может определить конституционность указа, ничего больше, пояснила Слипачук. “Далее нам нужно будет понять обоснования и мотивы этого решения“, - подчеркнула глава ЦИК.

“Если они объявляют, что указ не соответствует Конституции, то это означает, что нет такого указа, а значит - у меня нет никаких законных оснований тратить государственные средства“, - говорит Слипачук.

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“Очень много вопросов возникает. Я должна увидеть решение КС, чтобы ответить на этот вопрос“, - отметила она. “Мы действительно сейчас в очень сложной ситуации, так как процесс подготовки к выборам пошел. Он не может быть отложен или на время временно остановлен“, - считает глава ЦИК.

Напомним, ранее сообщалось, что ЦИК прогнозирует низкую явку на досрочных выборах в парламент.