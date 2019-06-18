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РФ собрала возле границы с Украиной 80 тысяч военных, - Генштаб

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Россия снова нарушила договоренности в сфере безопасности.
У границ с Украиной 82 тыс. российских военных
У границ с Украиной 82 тыс. российских военных
mil.ru

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Российская Федерация собрала возле границы с Украиной около 80 тысяч военных. ОБ этом во время брифинга рассказал начальник Управления верификации Генштаба ВСУ Андрей Гудзь, передает Укринформ.

Общее количество личного состава, который Россия удерживает вдоль Государственной границы Украины, в Донецкой и Луганской областях, а также в Автономной Республике Крым составляет около 82 тысяч военнослужащих. Это активные войска, которые внезапно увеличивают свою численность во время непредвиденной военной деятельности. Незаявленные военные учения и обучения ниже пороговых уровней составляют опасность потому, что они не охватывают положения Венского документа 2011 о мерах доверия и безопасности, - заявил Гудзь.

По информации Генштаба, сейчас вдоль госграницы Украины в Ростовской области находится более 25 батальонных тактических групп и продолжается активное формирование сто 150-й мотострелковой дивизии.

Для руководства военными группировками, в том числе 1 и 2 армейскими корпусами, которые развернуты на территории Украины, работает оперативно-тактический штаб, который размещается в Новочеркасске Ростовской области и входит в состав Южного военного округа. Указанные военные находятся вне контроля ОБСЕ и других организаций безопасности, - добавил Гудзь.

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Он также добавил, что Украина, в отличие от своего восточного соседа, придерживается договоренностей в сфере безопасности.

Напомним, СБУ прикрыла агентурную сеть информаторов в Луганске. Участники внештатного подразделения распространяли фейки и регулярно отчитывались перед российскими кураторами.

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Теги: Генштаб, РФ, военные, Гудзь
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Комментариев (3)
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VSHIVANKA    18.06.2019, 19:48
Оценка:  +1
VSHIVANKA
ЗАЯВИЛ ГУДЗЬ И ПОКАЗАЛ СВОИ ОБОСРАНЫЕ ШАРОВАРЫ .....))))
haarp    18.06.2019, 19:32
Оценка:  +2
haarp
отчет ОБСЕ , фото со спутников и с беспилотников в Студию! - пиzdаболы
TarasChuprynka    18.06.2019, 19:19
Оценка:  +2
TarasChuprynka
И эти волки в овечьей шкуре ждут "правильных слов" от Президента Украины?
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