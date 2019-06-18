Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Порошенко заявил, что аннексированный Крым превращают в концлагерь

Комментариев: 4
Порошенко отметил, что "Крым - это Украина".
Порошенко заявил, что аннексированный Крым превращают в концлагерь
Порошенко заявил, что аннексированный Крым превращают в концлагерь
facebook.com/petroporoshenko

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что оккупационные власти превращают Крым в концлагерь.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Читай также: Гройсман пожаловался на Порошенко и его систему

Порошенко отметил, что в Крыму развернули настоящий концентрационный лагерь, ведь сегодня крымские татары получили “длительные сроки заключения по сфальсифицированным обвинениям в организации или участии в деятельности террористической организации“.

Такое решение Порошенко называет “позорным“. Таким образом, по словам политика, Россия проверяет “пределы единства и солидарности с Украиной и наши красные линии“.

Экс-президент требует реакции мира на данные события. Все страны, пишет Порошенко, должны усилить давление на РФ и освободить всех Кремлевских заложников.

Крым - это Украина!, - добавил политик.

Читай также: Плевки и проклятия: в каких скандалах замешана чиновница из списка Порошенко

Напомним, сегодня, 18 июня, Северо-Кавказский окружной военный суд Ростова вынес приговор “симферопольской“ группе по делу “Хизб ут-Тахрир“. Об этом сообщает Крымская солидарность. Всех “виновных“ приговорили от 12 до 17 лет лишения свободы.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Порошенко, крым, власть, концлагерь
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
colavova    18.06.2019, 20:07
Оценка:  0
colavova
С россиян потребовали тысячу рублей за свою свечу в храме
VSHIVANKA    18.06.2019, 19:52
Оценка:  -1
VSHIVANKA
Украинский раскольник Филарет Денисенко впервые открыто признал, что "новая церковь" Украины не является канонической и не имеет автокефалии, поскольку не признана ни одной из поместных православных церквей за исключением Константинополя.....)))))
СУГС ??? )))))
VSHIVANKA    18.06.2019, 19:45
Оценка:  +2
VSHIVANKA
ВСЕМУ МИРУ ПЛЕВАТЬ НА СРАНЬ ПОД НАЗВАНИЕМ ЩЕНЕВМЕРЛОВКА , А НА ТЕБЯ ТАК ТЕМ БОЛЕЕ ....)))
НОВЫХ САНКЦИЙ ВЫ ГОЛОДРАНЦЫ НЕ ДОЖДЕТЕСЬ , ТК ВАШИ ХОЗЯЕВА ПО ИХ СЛОВАМ УЖЕ УСТАЛИ ИХ ПРИДУМЫВАТЬ ....)))
ОТ ВАС И ОТ ВАШЕГО НЫТЬЯ УЖЕ ВСЕХ ТОШНИТ !!! ))))
ИДИТЕ НА Х.УЙ !!! )))))
Ruspidor    18.06.2019, 19:28
Оценка:  +3
Ruspidor
Да когда уже ты сдохнешь, срань перхомордая!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь