Порошенко отметил, что "Крым - это Украина".

Порошенко заявил, что аннексированный Крым превращают в концлагерь facebook.com/petroporoshenko

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что оккупационные власти превращают Крым в концлагерь.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Порошенко отметил, что в Крыму развернули настоящий концентрационный лагерь, ведь сегодня крымские татары получили “длительные сроки заключения по сфальсифицированным обвинениям в организации или участии в деятельности террористической организации“.

Такое решение Порошенко называет “позорным“. Таким образом, по словам политика, Россия проверяет “пределы единства и солидарности с Украиной и наши красные линии“.

Экс-президент требует реакции мира на данные события. Все страны, пишет Порошенко, должны усилить давление на РФ и освободить всех Кремлевских заложников.

Крым - это Украина!, - добавил политик.

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Напомним, сегодня, 18 июня, Северо-Кавказский окружной военный суд Ростова вынес приговор “симферопольской“ группе по делу “Хизб ут-Тахрир“. Об этом сообщает Крымская солидарность. Всех “виновных“ приговорили от 12 до 17 лет лишения свободы.

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