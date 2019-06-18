Порошенко заявил, что аннексированный Крым превращают в концлагерь
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что оккупационные власти превращают Крым в концлагерь.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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Порошенко отметил, что в Крыму развернули настоящий концентрационный лагерь, ведь сегодня крымские татары получили “длительные сроки заключения по сфальсифицированным обвинениям в организации или участии в деятельности террористической организации“.
Такое решение Порошенко называет “позорным“. Таким образом, по словам политика, Россия проверяет “пределы единства и солидарности с Украиной и наши красные линии“.
Экс-президент требует реакции мира на данные события. Все страны, пишет Порошенко, должны усилить давление на РФ и освободить всех Кремлевских заложников.
Крым - это Украина!, - добавил политик.
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Напомним, сегодня, 18 июня, Северо-Кавказский окружной военный суд Ростова вынес приговор “симферопольской“ группе по делу “Хизб ут-Тахрир“. Об этом сообщает Крымская солидарность. Всех “виновных“ приговорили от 12 до 17 лет лишения свободы.
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СУГС ??? )))))
НОВЫХ САНКЦИЙ ВЫ ГОЛОДРАНЦЫ НЕ ДОЖДЕТЕСЬ , ТК ВАШИ ХОЗЯЕВА ПО ИХ СЛОВАМ УЖЕ УСТАЛИ ИХ ПРИДУМЫВАТЬ ....)))
ОТ ВАС И ОТ ВАШЕГО НЫТЬЯ УЖЕ ВСЕХ ТОШНИТ !!! ))))
ИДИТЕ НА Х.УЙ !!! )))))