Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

У жителя Марганца нашли гранатомет и гранаты

Комментариев: 0
Мужчина объяснил правоохранителям, что привез оружие из Львовской области, где принимал участие в военных сборах резервистов.
У мужчины в Днепропетровской области нашли гранатомет
У мужчины в Днепропетровской области нашли гранатомет
npu.gov.ua

В Днепропетровской области у жителя города Марганец изъяли гранатомет и гранаты. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

Оперативники Днепропетровского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции получили информацию о 39-летнем жителе Марганца. По адресу проживания мужчина, вероятно, хранил огнестрельное оружие.

Следственным отделом Никопольского отдела полиции по материалам внутренней безопасности НПУ было начато уголовное производство по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

"На основании решения Никопольского горрайонного суда работники УДВБ НПУ, следователи Никопольского полиции и оперативники уголовного розыска Марганецкого отдела полиции провели обыск по месту жительства фигуранта. Во время мероприятий было обнаружено и изъято гранатомет РГД-26, граната Ф-1 с запалом и граната СГГ- 5 с запалом", - прокомментировали в полиции.

Владелец объяснил правоохранителям, что привез оружие из Львовской области, где принимал участие в военных сборах резервистов в 2018 году и сохранял якобы без цели сбыта.

Сейчас мужчине готовят объявление подозрений и избрании меры пресечения. За незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области женщина продавала гранаты Ф-1 по 300 гривен за штуку.

А в Херсонской области мужчина хранил дома почти восемь килограммов тротила, пистолет, гранаты и другие боеприпасы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: полиция, Днепропетровская область, гранатомет, граната
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь