У жителя Марганца нашли гранатомет и гранаты

Мужчина объяснил правоохранителям, что привез оружие из Львовской области, где принимал участие в военных сборах резервистов.

У мужчины в Днепропетровской области нашли гранатомет npu.gov.ua

В Днепропетровской области у жителя города Марганец изъяли гранатомет и гранаты. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

Оперативники Днепропетровского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции получили информацию о 39-летнем жителе Марганца. По адресу проживания мужчина, вероятно, хранил огнестрельное оружие.

Следственным отделом Никопольского отдела полиции по материалам внутренней безопасности НПУ было начато уголовное производство по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

"На основании решения Никопольского горрайонного суда работники УДВБ НПУ, следователи Никопольского полиции и оперативники уголовного розыска Марганецкого отдела полиции провели обыск по месту жительства фигуранта. Во время мероприятий было обнаружено и изъято гранатомет РГД-26, граната Ф-1 с запалом и граната СГГ- 5 с запалом", - прокомментировали в полиции.

Владелец объяснил правоохранителям, что привез оружие из Львовской области, где принимал участие в военных сборах резервистов в 2018 году и сохранял якобы без цели сбыта.

Сейчас мужчине готовят объявление подозрений и избрании меры пресечения. За незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области женщина продавала гранаты Ф-1 по 300 гривен за штуку.

А в Херсонской области мужчина хранил дома почти восемь килограммов тротила, пистолет, гранаты и другие боеприпасы.

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