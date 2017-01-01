Названа сумма убытков от непогоды на Закарпатье

От майских дождей пострадали 94 населенных пункта в 10 районах Заарпатской области.

Общая сумма ущерба, нанесенного стихией в конце мая, по предварительным расчетам, составила более 600 млн грн. Об этом во вторник, 18 июня, сообщил исполняющий обязанности председателя Закарпатской областной государственной администрации Ярослав Галас в ответе на запрос УНН.

По его словам, сильные осадки в течение 20-25 мая 2019 года нанесли значительные финансовые и материальные убытки водохозяйственному комплексу, объектам дорожного хозяйства, жилым домам и сельскохозяйственным угодьям в 94 населенных пунктах 10 районов области. Общие убытки, нанесенные стихией, по предварительным расчетам, составили более 600 млн грн.

Объем средств, которые предполагается привлечь из резервного фонда государственного бюджета на ликвидацию последствий непогоды, составил 349 миллионов 200 тысяч гривен, еще 3,2 млн грн планируется выделить из местных бюджетов.

Согласно поданным райгосадминистрациями материалам, первоочередные аварийно-восстановительные работы необходимо осуществить на 204 объектах в семи районах области, из которых 12 объектов будет восстановлено за счет средств местных бюджетов.

При этом Галас уточнил, что в результате стихии были повреждены 56 объектов водохозяйственного комплекса области на сумму 116 миллионов 600 тысяч гривен и 14 автомобильных дорог государственного значения, стоимость ущерба по которым составила 11,9 млн грн.

Ранее сумму ущерба от паводка в Закарпатье оценивали в 150 млн грн.

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