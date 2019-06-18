ЗЕ-команда будет забирать депутатский мандат за "кнопкодавство"

Кроме того, в парламенте думают установить систему голосования отпечатками пальцев.

Глава партии “Слуга народа“ Дмитрий Разумков рассказал, что нардепов, которые занимаются “кнопкодавство“, будут лишать депутатского мандата. Об этом сообщает УНН.

Разумков на вопрос о “кнопкодавстве“ и прогулах депутатов, ответил, что он бы просто всех выгонял.

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Однако, для этого сначала нужно принять ряд изменений. Уже после выборов в Верховную Раду внесут закон об отзыве депутатов.

Разумков настаивает, что депутаты, не выполняющие нормы трудового кодекса, не должны работать в парламенте. В тоже время, председатель “Слуги народа“ говорит, что нардепов уволить нельзя.

На работу не ходят - а уволить их можно только через пять лет. Поэтому, народный депутат, который не выполняет нормы трудового кодекса, не должен там (в парламенте - прим. ред.) сидеть, - подчеркнул Разумков.

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За “кнопкодавство“ также в команде Зеленского хотят лишать депутатских мандатов или же установить систему голосования отпечатками пальцев. Последний вариант уже применяли, но система не работает.

Ранее сообщалось, что у Зеленского рассказали, как отбирали кандидатов в депутаты от "Слуги народа".

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