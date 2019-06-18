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ЗЕ-команда будет забирать депутатский мандат за "кнопкодавство"

Комментариев: 1
Кроме того, в парламенте думают установить систему голосования отпечатками пальцев.
ЗЕ-команда нашла способ борьбы с "кнопкодавством"
ЗЕ-команда нашла способ борьбы с "кнопкодавством"
informator.ua

Глава партии “Слуга народа“ Дмитрий Разумков рассказал, что нардепов, которые занимаются “кнопкодавство“, будут лишать депутатского мандата. Об этом сообщает УНН.

Разумков на вопрос о “кнопкодавстве“ и прогулах депутатов, ответил, что он бы просто всех выгонял.

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Однако, для этого сначала нужно принять ряд изменений. Уже после выборов в Верховную Раду внесут закон об отзыве депутатов.

Разумков настаивает, что депутаты, не выполняющие нормы трудового кодекса, не должны работать в парламенте. В тоже время, председатель “Слуги народа“ говорит, что нардепов уволить нельзя.

На работу не ходят - а уволить их можно только через пять лет. Поэтому, народный депутат, который не выполняет нормы трудового кодекса, не должен там (в парламенте - прим. ред.) сидеть, - подчеркнул Разумков.

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За “кнопкодавство“ также в команде Зеленского хотят лишать депутатских мандатов или же установить систему голосования отпечатками пальцев. Последний вариант уже применяли, но система не работает.

Ранее сообщалось, что у Зеленского рассказали, как отбирали кандидатов в депутаты от "Слуги народа".

 

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Теги: Зеленский, Слуга народа, парламент, голосование, кнопкодавство
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Комментариев (1)
Рондол    18.06.2019, 19:58
Оценка:  0
Рондол
не смешите никого, помню всех этих от Кличко и Юли в предыдущей раде, борцов против кнопкодавства пары человек, в нынешней пустая Рада и одни кнопконажиматели
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