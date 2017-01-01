Зеленский ответил, почему не поддержал Меркель, когда ей стало плохо

Украинский президент сказал, что все было под контролем.

Читай также: Зеленский прибыл в резиденцию Штайнмайера

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему не поддержал канцлера Германии Ангелу Меркель во время сегодняшней встречи, когда та чуть не потеряла сознание из-за обезвоживания. Об этом пишет Bild.

На видео видно, что Зеленский вел себя довольно спокойно во время того, как Меркель от сильной жары дрожала и шаталась.

А что касается Меркель ... Я стоял рядом с ней. И поверьте, она была в безопасности, - заявил Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров с немецкой коллегой.

Читай также: Появился первый фоторепортаж со встречи Зеленского и Меркель

К слову, сама Меркель объяснила, что плохо себя почувствовала из-за сильной жары. Сегодня в Берлине было около 30 градусов тепла. Плохо немецкому канцлеру стало на улице в то время, когда военный оркестр играл гимн Германии.

Напомним, Меркель тряслась и дрожала на встрече с Зеленским, объяснила это обезвоживанием. Канцлер могла получить солнечный удар, ведь сейчас в немецкой столице около 30 градусов, предполагают СМИ.