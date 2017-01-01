У Зеленского рассказали, как вернут оккупированные территории Донбасса

Возвращать оккупированные территории будут не “пушками или автоматами“, а “словом“.

У Владимира Зеленского рассказали, что планируют возвращать оккупированные территории Донбасса с помощью информационного оружия.

Об этом сообщил глава партии “Слуга народа“ Дмитрий Разумков, передает УНИАН.

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Разумков отметил, что быстро войну на Востоке закончить не получится, но в АП готовы приложить максимум усилий, чтобы этот день скорее наступил.

Основная задача, которую перед собой ставят и президент, и все его окружение, и партия “Слуга народа“ - чтобы прекратили стрелять, чтобы перестали гибнуть наши ребята на фронте, - говорит председатель партии.

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Возвращать оккупированные территории будут не “пушками или автоматами“, а “словом“.

Разумков подчеркнул, что во время “гибридной войны“ информационное оружие является самым страшным и действенным.

Так и возвращать нужно будет этим же оружием - информационно доносить до временно оккупированных территорий и людей, которые там живут, о том, что мы их любим и хотим, чтоб они вернулись, и что они такие же, как и мы, граждане этой страны, - указывает глава “Слуги народа“.

В партии верят, что на Донбассе поставят “желто-синий стяг“.

Ранее стало известно, что глава партии “Слуга народа“ Дмитрий Разумков рассказал, что нардепов, которые занимаются “кнопкодавство“, будут лишать депутатского мандата.

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