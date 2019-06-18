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Фракцию БПП покинул еще один депутат

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Народный депутат Верховной Рады Дмитрий Лубинец покинул ряды партии БПП, сообщила Ирина Геращенко.
Дмитрий Лубинец
Дмитрий Лубинец
Телеканал 24

Народный депутат Дмитрий Лубинец вышел из фракции Блок Петра Порошенко. Соответствующее заявление зачитала с трибуны Верховной Рады первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко во вторник, 18 июня.

"Согласно части 3-й статьи 60 Регламента Верховной Рады и согласно заявлению, поступившей в Президиум, сообщаю о выходе из депутатской фракции Блок Петра Порошенко Дмитрия Лубинця", - сказала Геращенко.

В апреле стало известно, что экс-президент Украины Петр Порошенко собрался переформатировать партию БПП.

После этого сразу четыре депутата партии заявили о выходе из фракции. Через некоторое время на партийном съезде сообщили, что партия переименовывается в Европейскую Солидарность

 

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Теги: Рада, Верховная Рада, нардепы, Фракция, нардеп, Блок Петра Порошенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Духовный_скреп    18.06.2019, 20:09
Оценка:  0
Духовный_скреп
А х#ли в партии делать,если от кормушки отодвинули.У нас партии для близости к корму и создаются.Это вам не США или Англия.
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