За неделю корью заболела почти тысяча украинцев

Больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Киевской, Харьковской областях и городе Киеве.

С начала 2019 года корью заболели более 54 тысяч украинцев Подробности

С начала 2019 года корью заболели более 54 тысяч украинцев, в результате осложнения болезни умерли 18 человек. Об этом во вторник, 18 июня, сообщает Центр гражданского здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что в течение 24 недели 2019 года корью заболели 967 человек - 436 взрослых и 531 детей. В частности, с 7 по 12 июня больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Киевской, Харьковской областях и городе Киеве. Также высокие показатели зафиксированы в Тернопольской и Львовской областях.

С начала года (с 28 декабря 2018 до 12 июня 2019 года) корью заболели 54 065 человека - 25 439 взрослых и 28 626 детей, а от осложнений кори умерли 18 человек. Всего с начала вспышки, с лета 2017 года, корью заболели более 110 тыс. человек, 39 из которых умерли.

Напомним, в течение 23 недели 2019 года корью в Украине заболели 1133 человека - 505 взрослых и 328 детей.

Как сообщалось ранее, Верховный Суд Украины запретил детям без прививок ходить в садик.

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