Партия "Слуга народа" опубликовала пошаговый план борьбы с коррупцией

Украинцам будут платить за выявление коррупции.

В партии Владимира Зеленского “Слуга народа“ решили серьезно бороться с коррупцией и даже опубликовали пошаговый план.

План появился в Telegram-канале политической силы.

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У Зеленского заявляют, что это не просто слова, а конкретный план для достижения цели. Указано, что первые шаги уже начали выполнять. В частности, сейчас нельзя провести транзакцию задним числом.

В партии хотят создать национальную систему электронного управления. Также одним из первых шагов борьбы с коррупцией является радикальное очищение и перезагрузка прокуратуры.

Все антикоррупционные органы будут независимы. Кроме того, максимальное количество государственных услуг будет онлайн.

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“Усилим ответственность за коррупционные преступления - введем обязательную конфискацию имущества коррупционеров“, - говорится в сообщении.

Также планируют создать систему защиты свидетелей, а украинцам, которые расскажут о коррупции, будут платить за честность.

Ранее стало известно, что у Зеленского рассказали, как вернут оккупированные территории Донбасса.

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