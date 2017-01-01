Партия "Слуга народа" опубликовала пошаговый план борьбы с коррупцией
В партии Владимира Зеленского “Слуга народа“ решили серьезно бороться с коррупцией и даже опубликовали пошаговый план.
План появился в Telegram-канале политической силы.
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У Зеленского заявляют, что это не просто слова, а конкретный план для достижения цели. Указано, что первые шаги уже начали выполнять. В частности, сейчас нельзя провести транзакцию задним числом.
В партии хотят создать национальную систему электронного управления. Также одним из первых шагов борьбы с коррупцией является радикальное очищение и перезагрузка прокуратуры.
Все антикоррупционные органы будут независимы. Кроме того, максимальное количество государственных услуг будет онлайн.
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“Усилим ответственность за коррупционные преступления - введем обязательную конфискацию имущества коррупционеров“, - говорится в сообщении.
Также планируют создать систему защиты свидетелей, а украинцам, которые расскажут о коррупции, будут платить за честность.
Ранее стало известно, что у Зеленского рассказали, как вернут оккупированные территории Донбасса.
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