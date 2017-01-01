В Сумской области загорелось на ходу авто с пассажирами

На его тушение спасателям понадобилось две тонны воды. Пострадавших в ходе пожара нет.

В Сумской области во время движения загорелся Mersedes Е230, в салоне которого находились пять человек, из них двое - малолетние дети. Об этом во вторник, 18 июня, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Инцидент произошел накануне в 20:47 на автодороге вблизи села Скрипали Роменского района.

"По предварительным данным, автомобиль загорелся во время движения. В нем находилось пять человек среди которых два малолетние ребенка. Увидев дым из-под капота, водитель остановил транспортное средство и вывел пассажиров, после этого сообщил о происшествии по телефону "101". Использовав две тонны воды, в 20:58 пожар был локализован, в 21:10 - ликвидирован", - говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал. Огонь повредил автомобиль по всей площади.

Напомним, на прошлой неделе на Полтавщине на ходу загорелся пассажирский автобус.

Ранее в Ровно дотла сгорел двухэтажный пассажирский автобус Neoplan. Возгорание произошло на парковке ночью.

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