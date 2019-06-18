Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В ПЦУ призвали не участвовать в соборе Филарета

Комментариев: 1
В Православной церкви Украины призвали военных священников не принимать участие в соборе Киевского патриархата.
Собор должен состояться 20 июня
Собор должен состояться 20 июня
news.church.ua

В Православной церкви Украины призвали военных священников не принимать участие в поместном соборе УПЦ Киевского патриархата. Об этом говорится в сообщении председателя Синодального управления военного духовенства Украинской Православной Церкви на странице в Facebook.

"В связи с намерениями созвать поместный собор УПЦ Киевского патриархата призываем всех военных священников (капелланов), кто желает блага для церкви и Украины, не принимать никакого участия в мероприятиях и действиях, которые разрушают единство Поместной УПЦ", - указано в сообщении.

Военное духовенство ПЦУ напомнило, что решением Священного синода Православной церкви Украины от 15 февраля 2019 года было поддержано пастырскую деятельность военных священников (капелланов) в составе Синодального управления военного духовенства.

"Таким образом, все капелланы, которые несут миссионерскую деятельность среди военнослужащих всех силовых структур Украины, являются клириками Объединенной Православной церкви Украины и не могут принимать участия в данном собрании",  - добавили в сообщении.

Ранее сообщалось, что Филарет разослал приглашения на свой "собор". Филарет рассылает епископам ПЦУ приглашение на "собор Украинской православной церкви Киевского патриархата".

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: церковь, Православие, православная церковь, киевский патриархат, Собор, автокефалия, ПЦУ, Православная церковь Украины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
NOREGA    18.06.2019, 20:59
Оценка:  -1
NOREGA
Фуфлыжники. Встали раком перед фонарном. Украинцев в тыщи раз больше чем фонарщиков, но охота быть рабами перед Стамбулом
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь