В ПЦУ призвали не участвовать в соборе Филарета

В Православной церкви Украины призвали военных священников не принимать участие в соборе Киевского патриархата.

В Православной церкви Украины призвали военных священников не принимать участие в поместном соборе УПЦ Киевского патриархата. Об этом говорится в сообщении председателя Синодального управления военного духовенства Украинской Православной Церкви на странице в Facebook.

"В связи с намерениями созвать поместный собор УПЦ Киевского патриархата призываем всех военных священников (капелланов), кто желает блага для церкви и Украины, не принимать никакого участия в мероприятиях и действиях, которые разрушают единство Поместной УПЦ", - указано в сообщении.

Военное духовенство ПЦУ напомнило, что решением Священного синода Православной церкви Украины от 15 февраля 2019 года было поддержано пастырскую деятельность военных священников (капелланов) в составе Синодального управления военного духовенства.

"Таким образом, все капелланы, которые несут миссионерскую деятельность среди военнослужащих всех силовых структур Украины, являются клириками Объединенной Православной церкви Украины и не могут принимать участия в данном собрании", - добавили в сообщении.

Ранее сообщалось, что Филарет разослал приглашения на свой "собор". Филарет рассылает епископам ПЦУ приглашение на "собор Украинской православной церкви Киевского патриархата".

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