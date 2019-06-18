В Николаеве "скорая" сбила ребенка на переходе и уехала с места ДТП

Частная скорая помощь сбила школьницу на переходе. После наезда водитель не остановился и поехал дальше.

В Николаеве во вторник, 18 июня, автомобиль частной скорой помощи сбил школьницу на пешеходном переходе. Об этом сообщает издание Новости-N.

"Скорая" выезжала с улицы Свиридова на Херсонское шоссе, направо, в направлении улицы Космонавтов. В этот момент Херсонское шоссе по пешеходному переходу переходила мама с двумя детьми.

Автомобиль "скорой" сбил старшую девочку. После наезда водитель не остановился и поехал дальше. По счастливой случайности мимо проезжал автомобиль роты спецподразделения полиции. Мама пострадавшей девочки обратилась к полицейским, которые быстро догнали "скорую" и вернули ее на место происшествия.

На место происшествия была вызвана друга бригада медиков, которая отвезла пострадавшую в областную детскую больницу. По предварительным данным у девочки травмирована нога.

Напомним, в Виннице "скорая" сбила школьницу на переходе. Девочка пересекала пешеходный переход на велосипеде. Полиция открыла уголовное дело против водителя "скорой", но отметила, что ребенок также нарушил правила.

Появилось видео наезда "скорой" на велосипедистку

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet