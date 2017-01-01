В Сумах накрыли бордель, работавший под видом сауны

Хозяин борделя вызывал клиентам понравившихся женщин. Стоимость их "услуг" составляла от 500 гривен до 100 долларов.

Сотрудники полиции ликвидировали бордель, который в своем двухэтажном доме организовал житель города Сумы. Об этом во вторник, 28 июня, сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что в борделе работало 10 женщин возрастом от 18 до 45 лет. Стоимость их "услуг" составляла от 500 гривен до 100 долларов.

"Отдыхающими были постоянные клиенты и их знакомые, по заказу которых хозяин вызвал понравившихся женщин", - говорится в сообщении.

По месту жительства сутенера, а также в его доме-сауне были проведены обыски, в ходе которых правоохранители изъяли мобильные телефоны, деньги, банковские карты, компьютерную технику и записи.

Злоумышленнику объявлено о подозрении по статьям о создании мест разврата и о сутенерстве. Ему грозит до семи лет заключения.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе элитный бордель работал в доме культуры.

Напомним, в мае в Киеве прикрыли крупную сеть борделей, в которых интимные услуги оказывали 70 проституток.

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